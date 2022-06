Σε ένα εκπληκτικό ματς που κράτησε πάνω από 3 ώρες, η Μαρία Σάκκαρη λύγισε στα τρία σετ από την Μπελίντα Μπένσιτς στον ημιτελικό του Βερολίνου.

Η Μαρία Σάκκαρη λύγισε στον ημιτελικό του Βερολίνου... Η Μπελίντα Μπένσιτς μετά από έναν εκπληκτικό αγώνα που κράτησε 3 ώρες και 7 λεπτά, επικράτησε της Ελληνίδας με 2-1 σετ (7-6 (6), 4-6, 4-6) και πέρασε στον τελικό.

Αν και είχε την υπεροχή στο πρώτο σετ, τα λάθη της στο σερβίς την έβαλαν σε μπελάδες, για να κάνει το 1-0 τελικά με την βοήθεια της τύχης. Το σερβίς της την πρόδωσε σε κρίσιμα σημεία στο δεύτερο σετ για να έρθει η ισοφάριση για την Ελβετίδα που με άλλο ένα break στο τρίτο σετ, έφτασε στην πρόκριση.

Η Σάκκαρη σέρβιρε άσχημα σχεδόν σε όλο το ματς, καθώς παρά τους 9 άσους, είχε 8 διπλά λάθη (σχεδόν τα μισά κόστισαν games και break υπέρ της Μπένσιτς ή έγιναν σε πολύ κρίσιμα σημεία), ενώ το ποσοστό της στο πρώτο σερβίς ήταν μόλις 52.2% (70/134) έναντι 70% της Ελβετίδας που είχε καλύτερα ποσοστά σε αυτόν τον τομέα.

Με δύο άσους ξεκίνησε το ματς η Σάκκαρη, για να κάνει το 1-0 στο πρώτο σετ. Η Ελληνίδα τενίστρια έκανε ένα εντυπωσιακό break με 0, ωστόσο στο δικό της σερβίς στη συνέχεια, σε ένα «μαραθώνιο» game, η Μπένσιτς μετά από 7 (!) break point, κατάφερε να πάρει πίσω το break και να μειώσει σε 2-1, από διπλό λάθος της Μαρίας.

Με ένα όμορφο φόρχαντ στη διαγώνιο η Ελβετή ισοφάρισε σε 2-2, για να κάνει κι άλλο break ξανά από διπλό λάθος στο σερβίς της Σάκκαρη.

Η Μαρία είχε την ψυχραιμία ωστόσο και ισοφάρισε τα break με ένα πέρασμα σε δύσκολο drop shot της Μπένσιτς, για να ισοφαρίσει σε 3-3 και παρά το γεγονός ότι κινδύνεψε με ένα ακόμη break (είχε μία ευκαιρία η Μπένσιτς) άντεξε και με καλά σερβίς πήρε εκ νέου προβάδισμα με 4-3.

Η Ελβετίδα είχε το πρώτο της love service game για να ισοφαρίσει σε 4-4, όμως με τον ίδιο ακριβώς τρόπο απάντησε η Σάκκαρη για να κάνει το 5-4.

Το 5-5 έγινε από την Μπένσιτς με το τρίτο σερί love service game στο σετ και βρέθηκε με break point στο σερβίς της Μαρίας. Η Σάκκαρη όμως το έσβησε και έφτασε στο υπέρ της 6-5 από ένα χαμένο φόρχαντ της αντιπάλου της.

Η Μπένσιτς ισοφάρισε και το σετ οδηγήθηκε στο tie break. Εκεί η Μαρία βρήκε γρήγορα ένα μίνι break και έφτασε να έχει προβάδισμα 4-1. Στο 5-3 η Σάκκαρη έκανε διπλό λάθος και έδωσε ευκαιρία στην Ελβετίδα να ισοφαρίσει σε 5-5 στη συνέχεια και να φτάνει σε σετ πόιντ. Το έσβησε η Μαρία και έφτασε η ίδια σε σετ πόιντ (7-6) για να το πάρει με 8-6 (μετά από 72 λεπτά), χάρη στη βοήθεια του φιλέ. Στο σερβίς της Ελβετίδας η επιστροφή της βρήκε στο net και... βασανιστικά έσκασε το μπαλάκι στην πλευρά της αντιπάλου της, με την Μαρία να ζητάει ιπποτικά συγνώμη.

