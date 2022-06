Η Μπελίντα Μπέντσιτς από την Ελβετία θα είναι η αντίπαλος για τη Μαρία Σάκκαρη, ένα βήμα πριν από τον τελικό του τουρνουά στο Βερολίνο.

Η 25χρονη παίκτρια νίκησε τη Ρωσίδα, Βερόνικα Κουντερμέτοβα με 3-6, 6-3, 6-3 και βρέθηκε στο δρόμο της Σάκκαρη. Ο ημιτελικός αγώνας του θα γίνει το Σάββατο (18/6) και θα αρχίσει στις 12:00 ώρα Ελλάδας.

Η Μπέντσιτς είναι Νο.17 στην παγκόσμια κατάταξη, είναι η ολυμπιονίκης του Τόκιο και μετρά πέντε επαγγελματικούς τίτλους, ο τελευταίος φέτος στο Τσάρλεστον.

Η Σάκκαρη έχει επικρατήσει στη μοναδική συνάντησή τους, ήταν πριν από δύο χρόνια για τα προημιτελικά του τουρνουά της Αγίας Πετρούπολης, όταν νίκησε με 2-6, 6-4, 6-3.

Θέση στα ημιτελικά εξασφάλισε και η Κόκο Γκοφ. Η 18χρονη Αμερικανίδα, φιναλίστ στο Roland Garros νίκησε δύσκολα την Καρολίνα Πλίσκοβα με 7-5, 6-4. Η αντίπαλός της θα προκύψει από τον αγώνα ανάμεσα στην Ονς Τζαμπέρ και την Αλιακσάντρα Σάσνοβιτς.

