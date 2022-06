Η Μαρία Σάκκαρη σε 73 λεπτά νίκησε την Ντάρια Κασάτκινα με 6-0, 6-3 και εξασφάλισε θέση στα ημιτελικά του τουρνουά στο Βερολίνο.

Η Μαρία Σάκκαρη απλά ήταν εντυπωσιακή απέναντι στην Ντάρια Κασάτκινα, επικράτησε με 6-0, 6-3 και προκρίθηκε στα ημιτελικά του τουρνουά στο Βερολίνο.

Η πρώτη νίκη της 26χρονης Ελληνίδας επί της Ρωσίδας στο tour ήρθε με τρόπο εμφατικό. Η Σάκκαρη σε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της τα τελευταία χρόνια, δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης απέναντι σε μια δύσκολη αντίπαλο, που βρίσκεται στο Νο12 του κόσμου.

Through to a maiden semifinal on grass



@mariasakkari records her first victory over Kasatkina to advance in Berlin!#bett1open pic.twitter.com/IkNAgrBtHy