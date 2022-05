Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ νικώντας τον Κάρλος Αλκαράθ με 3-1 σετ εξασφάλισε το 1ο εισιτήριο για τα ημιτελικά του Roland Garros, όπου θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Ράφαελ Ναδάλ και Νόβακ Τζόκοβιτς.

O Αλεξάντερ Ζβέρεφ ήταν αυτός που έβαλε τέλος στην τρελή πορεία του Κάρλος Αλκαράθ. Ο 25χρονος Γερμανός νίκησε τον 19χρονο Ισπανό με 6-4, 6-4, 4-6, 7-6(9) και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Roland Garros. Εκεί θα περιμένει τον νικητή από την τιτανομαχία ανάμεσα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Ράφαελ Ναδάλ, που ακολουθεί.

Ο Ζβέρεφ για δεύτερη σερί χρονιά θα είναι στα ημιτελικά του Roland Garros και θα παίξει για τη 2η παρουσία του σε τελικό τουρνουά Grand Slam, καθώς ήταν φιναλίστ στο περσινό US Open.

Back in the final @AlexZverev defeats Carlos Alcaraz 6-4, 6-4, 4-6, 7-6(7) to advance to his second successive semi-final in Paris.#RolandGarros pic.twitter.com/dajAihyAOP