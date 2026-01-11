Η Βαλένθια δεν μπορεί να επανέλθει στις νίκες αφού έφερε ακόμα μια ισοπαλία, αυτή τη φορά με την Έλτσε (1-1) στο «Μεστάγια» και παρέμεινε βυθισμένη στην επικίνδυνη ζώνη.

Η Βαλένθια δεν μπορεί να βρει τον με τίποτα τον καλό της εαυτό αφού ήρθε ισόπαλη με την Έλτσε στο «Μεστάγια» με 1-1 και συνεχίζει να κατρακυλά στη ζώνη του υποβιβασμού. Είναι στην 18η θέση με 17 βαθμούς, με απολογισμό τρεις ισοπαλίες και δύο ήττες στα τελευταία πέντε παιχνίδια.

Στο 75' μετά από μια εξαιρετική συνεργασία των παικτών των φιλοξενούμενων, ο Πεντρόσα βρήκε τον Ντιανγκάνα και εκείνος με ένα δυνατό σουτ σημάδεψε την αριστερή πλευρά της εστίας του Ντιμιτρίεφσκι για το προβάδισμα της Έλτσε. Λίγο αργότερα όμως ο σκόρερ της Έλτσε αποδείχθηκε μοιραίος καθώς βρήκε την μπάλα με το χέρι μες στην περιοχή και ο Πεπέλου έφερε το ματς στα ίσια για τη Βαλένθια μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι (87΄).

Συνεχίζεται η ανάβαση της Τζιρόνα

Η Τζιρόνα πήρε τη δεύτερη της σερί νίκη αφού επικράτησε επί της Οσασούνα εντός έδρας με 1-0. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε στο 44' ο Βάνατ που εξαπέλυσε ένα δυνατό σουτ και κίνησε τον αντίπαλο γκολκίπερ. Η ομάδα του Μιγκέλ Άνχελ Σάντσεθ Μουνιόθ βρίσκεται στη 10η θέση του πρωταθλήματος με 21 βαθμούς, δύο θέσεις πιο ψηλά από την Οσασούνα.