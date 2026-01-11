Οι δηλώσεις των Κωνσταντέλια, Ζαφείρη μετά την άνετη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Παναιτωλικού.

Ο Χρήστος Ζαφείρης έπαιξε για πρώτη φορά βασικός σε ματς του ΠΑΟΚ, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πέτυχε δύο γκολ στο Αγρίνιο εναντίον του Παναιτωλικού και μαζί έδειξαν τι μπορεί να πετύχει η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Μετά το ματς οι δύο διεθνείς ποδοσφαιριστές μίλησαν μαζί στη NOVA.

Ο Ζαφείρης είπε αρχικά: «Ήταν ωραίο ντεμπούτο. Μπήκαμε με δύναμη κάναμε τη δουλειά μας. Το να έχεις έναν παίκτη σαν τον Γιάννη, έναν καλό σου φίλο και να παίζεις μαζί του είναι κάτι πολύ ωραίο. Εμείς θέλουμε να περνάμε ωραία μέσα στο γήπεδο να παίζουμε ωραία μπάλα».

Ο Κωνσταντέλιας πρόσθεσε: «Είναι ωραίο να χαίρεσαι αυτό που κάνεις. Είναι μια ωραία μέρα για εμάς».

Για την κοινή τους συνύπαρξη:

Ζαφείρης: «Μ’ αρέσει πολύ, είμαι πολύ χαρούμενος. Όμως αυτό που μετράει περισσότερο είναι να είμαστε συγκεντρωμένοι, να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι και όλα θα γίνουν όπως πρέπει».

Κωνσταντέλιας: «Είναι ωραίο συναίσθημα να παίζεις με τον κύριο αυτόν».

Όσον αφορά την εικόνα του ΠΑΟΚ:

Ζαφείρης: «Θέλουμε να παίζουμε ωραίο ποδόσφαιρο και να παίρνουμε τις νίκες. Αυτό έχει σημασία».

Κωνσταντέλιας: «Η ομάδα παίρνει συνεχώς αυτοπεποίθηση. Η ομάδα δένει καλύτερα και θα είναι όλο και καλύτερη όσο περνάει ο καιρός».