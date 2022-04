Ο Αντρέι Ρούμπλεφ νίκησε τον Νόβακ Τζόκοβιτς μέσα στην έδρα του, ο Σέρβος για 12η φορά στην καριέρα του χάνει σετ με 6-0.

Περισσότεροι από 8.000 Σέρβοι συγκεντρώθηκαν με την ελπίδα να δουν τον Νόβακ Τζόκοβιτς να κατακτά τον τίτλο στο σερβικό Όπεν στο Βελιγράδι, όμως ο Αντρέι Ρούμπλεφ χάλασε τη γιορτή.



Ο Ρώσος επικράτησε με 6-2, 6-7(4), 6-0 φθάνοντας στον 11ο τίτλο της καριέρας του και 3ο μέσα στο 2022, μετά τη Μασσαλία και το Ντουμπάι,

Για τον Τζόκοβιτς αυτό το 6-0 στο 3οι σετ είναι βαρύ, αλλά όχι και πρωτόγνωρο στην πολύχρονη καριέρα του, ο Σέρβος για 12η φορά έχασε σετ, χωρίς να κατακτήσει γκέιμ.

Ο Τζόκοβιτς, έστω και σε 250άρι τουρνουά, έφθασε μέχρι τον τελικό, δείχνοντας να καλύπτει μέρος από το χαμένο έδαφος, που έφερε η αγωνιστική απραξία μετά την απόφασή του να μην εμβολιαστεί. Ο 34χρονος πήρε αγώνες στα πόδια του, νίκησε τους Τζέρε, Κετσμάνοβιτς και Κετσμάνοβιτς, όμως δεν τα κατάφερε κόντρα στον Ρούμπλεφ.

Κοινό σημείο στους αγώνες του στο Βελιγράδι είναι πως έχανε το πρώτο σετ και μετά έβγαζε αντίδραση. Ο Ρούμπλεφ πήρε άνετα το 1ο σετ του τελικού με 6-2.



Στο 2ο σετ ο Τζόκοβιτς ανέβασε την απόδοσή του, με το σετ να κρίνεται στο tie break, o Σέρβος προηγήθηκε 3-0 και διατηρώντας διαφορά δύο και τριών πόντων το κατέκτησε με 7-4, ισοφαρίζοντας στα σετ.

The moment when @AndreyRublev97 defeated the reigning World No. 1 for the first time @SerbiaOpen2022 | #SerbiaOpen pic.twitter.com/dGhqiRt1zl