Οι Τζόκοβιτς και Ρούμπλεφ τσούγκρισαν το πασχαλιάτικο αυγό στο κορτ πριν από τον τελικό του σερβικού όπεν.

Έναν διαφορετικό τρόπο επέλεξαν οι Νόβακ Τζόκοβιτς και Αντρέι Ρούμπλεφ για να δουν ποιος θα πάρει το πρώτο σερβίς στον τελικό του Όπεν της Σερβίας στο Βελιγράδι. Οι δύο παίκτες θέλοντας να τιμήσουν το Ορθόδοξο Πάσχα, αντί του καθιερωμένου στριψίματος του νομίσματος, τσούγκρισαν αυγό.

In the Serbian open final - Djokovic and Rublev decided the first serve/side by cracking eggs in a typical Orthodox Easter tradition pic.twitter.com/janP2KETcG