Οι Γιάνικ Σίνερ, Χουμπέρτ Χουρκάτζ και Μάριν Τσίλιτς είναι ανάμεσα σε αυτούς που άρχισαν με νίκη στο Μόντε Κάρλο Masters.

Τα φαβορί εύκολα ή δύσκολα άρχισαν με νίκες στο Μόντε Κάρλο Masters, τη Δευτέρα (11/4). Ο Ιταλός, Γιάνικ Σίνερ νίκησε τον Κροάτη, Μπόρνα Κόριτς με 6-3, 2-6, 6-3 και πέρασε στη φάση των «32». Εκεί θα είναι και ο Πολωνός Χουμπέρτ Χουρκάτζ, μετά το 7-5, 6-4 επί του Βολιβιανού, Ούγκο Ντελιέν.

Αντίθετα η επιστροφή για τον Σταν Βαβρίνκα στο tour έπειτα από 12 μήνες, δεν συνδυάστηκε με νίκη. Ο 37χρονος Ελβετός πάλεψε, αλλά δεν τα κατάφερε απέναντι στον Αλεξάντερ Μπούμπλικ, με τον παίκτη από το Καζακστάν να επικρατεί με 3-6, 7-5, 6-2.

Chilly Cilic @cilic_marin wraps up play on Court Rainier III with a 6-2 6-2 win over Tsonga - who was making his last #RolexMCMasters appearance pic.twitter.com/gP6diADAh5