Στις 14 διαδοχικές νίκες μέσα στο 2022 έφθασε η Ίγκα Σβιόντεκ.

Η Ίγκα Σβιόντεκ «πετά» από νίκη σε νίκη, με την 21χρονη να βρίσκεται σε εκπληκτική κατάσταση. Η παίκτρια από την Πολωνία νίκησε την Κόρι Γκοφ με 6-3, 6-1 και πέρασε στην προημιτελική φάση του Μαϊάμι Όπεν.



Παράλληλα, η Σβιόντεκ διεύρυνε το νικηφόρο σερί στα 14 παιχνίδια, πέντε στην Ντόχα, έξι στο Indian Wells και τρεις μέχρι τώρα στο Μαϊάμι, για ένα νέο ρεκόρ καριέρας. Από τη Δευτέρα θα βρίσκεται στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, η πρώτη παίκτρια από την Πολωνία που καταφέρνει κάτι τέτοιο, με την WTA να την αποκαλεί 1GA.

Into the Miami quarterfinals for the first time



Soon-to-be No.1 @iga_swiatek stretches her career-best win streak to 14 matches with a 6-3, 6-1 victory over Gauff!#MiamiOpen pic.twitter.com/8B710GHiy2