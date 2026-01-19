Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, θα βρίσκεται για 10η συνεχόμενη φορά στην αρχική πεντάδα του All Star Game, αφού πήρε τους περισσότερους ψήφους στην Ανατολική περιφέρεια.

Ο «Greak Freak», μάζεψε τους περισσότερους ψήφους στην Ανατολή και θα δώσει το «παρών» στα παρκέ του Λος Άντζελες, στον φετινό θεσμό του NBA.

Την πεντάδα μαζί του συμπληρώνουν οι Τζέιλεν Μπράουν, Ταϊρίς Μάξι, Κέιντ Κάνινχαμ, Τζέιλεν Μπράουν. Όσον αφορά τη Δύση, ξεχώρισαν οι Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, ο Στεφ Κάρι, ο Λούκα Ντόντσιτς, ο Νίκολα Γιόκιτς κι ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά.

To All-Star Game 2026 είναι ποργραμματισμένο να διεξαχθεί τα ξημερώματα της 16ης Φεβρουαρίου στο Λος Άντζελες.