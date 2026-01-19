Οι Χοκς πληρώνουν την αστοχία τους στο ημίχρονο κόντρα στους Μπακς, αφού έχουν επιχειρήσει 23 σουτ τριών πόντων και έχουν ευστοχήσει μόλις σε ένα.

Οι Χοκς στο ημίχρονο της αναμέτρησης κόντρα στους Μπακς βρίσκονται πίσω στο σκορ (53-38), πληρώνοντας το τραγικό ποσοστό που έχουν στα τρίποντα.

Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα από την Ατλάντα σουτάρει με μόλις (4.3% 1/23) έξω από τη γραμμή των τριών πόντων. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως βρήκαν το πρώτο τους εύστοχο σουτ έξω από τη γραμμή των 7.25μ, μόλις 30 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του ημιχρόνου με τον Μακόλουμ να ευστοχεί και να... σπάει το σερί των 22 συνεχόμενων άστοχων σουτ.

Ο Αλεξάντερ Γουόκερ είχε επτά συνεχόμενες άστοχες προσάθειες, την ώρα που ο Βιτ Κρέιτσι αστόχησε σε τρεις απόπειρες. Ακολούθησε το σερί των άστοχων σουτ από τον Οκονγκού (0/3), τον Τζόνσον (0/2), αλλά και από τον Γκεγέ (0/1). Το σερί... έσπασε ο Μακόλουμ στην τρίτη του προσπάθεια, ευστοχώντας και δίνοντας.. ανάσα στην ομάδα του.

Οι Χοκς βρίσκονται στη 10η θέση της κατάταξης στην Ανατολή με ρεκόρ 20-24.