Δύο νίκες μακριά από το Νο2 βρίσκεται η Πάουλα Μπαντόσα καθώς συνεχίζει στο ταμπλό του Μαϊάμι.

Η Πάουλα Μπαντόσα έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στην Ιουλία Πουντίτσεβα και πέρασε στις «16» του Μαϊάμι.

Η Ισπανίδα χρειάστηκε 81 λεπτά για να τελειώσει την πρόκριση, επικρατώντας με 6-3, 6-2 και πλέον βρίσκεται δύο νίκες μακριά από το Νο2 στην παγκόσμια κατάταξη.

Για να φτάσει εκεί πρέπει να πάει ημιτελικά ώστε να ρίξει την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα από εκεί και το επόμενο εμπόδιο είναι φαινομενικά εύκολο.

Η 16χρονη Λίντα Φρουχβίρτοβα κατάφερε να αποκλείσει την Αζαρένκα καθώς πήρε το πρώτο σετ με 6-3 και στο δεύτερο η Λευκορωσίδα αποχώρησε στο 3-0 και μάλιστα με άκομψο τρόπο.

This is really disappointing from Azarenka. Leaves the court out of nowhere, no explanation. She was being outplayed by Fruhvirtova, and the young Czech deserved more respect and the right to win that match on her own terms.pic.twitter.com/yu2Ne1mSqB#MiamiOpen #WTA #Tennis