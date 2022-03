Ο Αλεξάντρ Ντολγκοπόλοφ πόσταρε φωτογραφία με στρατιωτικά και ένα όπλο, δηλώνοντας πως μάχεται κι αυτός για την πατρίδα του.

Ενας ακόμη αθλητής, αυτή τη φορά από τον χώρο του τένις, ρίχνεται στον πόλεμο.

Ο λόγος για τον Αλεξάντρ Ντολγκοπόλοφ, τον Ουκρανό τενίστα που αποσύρθηκε πρόωρα (το 2018 σε ηλικία 29 ετών) από την ενεργό δράση.

Ο Ντολγκοπόλοφ λόγω τραυματισμών εγκατέλειψε την ρακέτα και ζει το μεγαλύτερο διάστημα της ζωής του στην Ουκρανία, που συνεχίζει να αμύνεται από τις Ρωσικές δυνάμεις.

Ανάμεσα σε αυτούς που έβαλαν τα χακί είναι και το πρώην Νο13 της παγκόσμιας κατάταξης, ο οποίος πόσταρε στα σόσιαλ την στρατιωτική του ενδυμασία και το όπλο του, γράφοντας: «Συνήθιζα να κρατάω ρακέτα, τώρα κρατάω αυτό…».

Used to be rackets and strings, now this pic.twitter.com/hdYjMDlMuo