Φιναλίστ του Tiebreak Tens η Σάκκαρη στην Καλιφόρνια, ηττήθηκε με 10-7 στον τελικό από την Αμάντα Ανισίμοβα.

Ως τον τελικό του Tiebreak Ends έφτασε η Μαρία Σάκκαρη στην Καλιφόρνια.

Η Ελληνίδα τενίστρια ήταν η μία από τις 8 που αγωνίστηκαν σε αυτό το τουρνουά 3 ωρών, όπου οι διαγωνιζόμενες έπαιζαν μόνο ένα tiebreak η μία κόντρα στην άλλη, σε ένα τουρνουά επίδειξης κυρίως και διασκέδασης για τις ίδιες.

Η Σάκκαρη αφού απέκλεισε τις Τζαμπέρ και Σαμπαλένκα, έπαιξε στον τελικό κόντρα στην Αμαντα Ανισίμοβα, η οποία προστέθηκε τελευταία στιγμή καθώς αποσύρθηκε λόγω τραυματισμού η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα.

Εκεί η Αμερικανίδα επικράτησε με 10-7 της Σάκκαρη στον τελικό και πήρε το τρόπαιο του Eisenhower Cup. Το έπαθλο φτάνει τα 150.000 δολάρια και η Ανισίμοβα ανακοίνωσε πως μέρος του θα δοθεί στον λαό της Ουκρανίας.

Πάντως οι τενίστριες το διασκέδασαν, με την Τζαμπέρ να αναλαμβάνει κάποια στιγμή ρόλο φωτογράφου και την Σαμπαλένκα να προσπαθεί να… φωτογραφηθεί από την συναθλήτριά της, ενώ η Τυνήσια επιχείρησε να δοκιμάσει να χειριστεί ακόμη και κάμερα.

