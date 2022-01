Η ομάδα του Καναδά ολοκλήρωσε την έκπληξη και πήρε τον τίτλο στο ATP Cup κερδίζοντας τα δύο μονά παιχνίδια κόντρα στην Ισπανία.

Αν και θεωρητικά οι πιθανότητες να περάσουν στα ημιτελικά ήταν ελάχιστες, οι Καναδοί έκαναν την μεγάλη έκπληξη και σήκωσαν τη κούπα στο ATP Cup!

Στον τελικό απέναντι στην Ισπανία κατάφεραν να κάνουν το 2-0 στα παιχνίδια του απλού και να πάρουν τα σκήπτρα από την Ρωσία, την οποία απέκλεισαν στον ημιτελικό.

Στο πρώτο παιχνίδι ο Ντένις Σαποβάλοφ επικράτησε του Πάμπλο Καρένο Μπούστα με 2-0 σετ (6-4, 6-3).

Στο δεύτερο έγινε ματσάρα με τον Φελίξ Ογκέρ Αλιασίμ να κερδίζει 2-0 (7-6, 6-3) τον Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ. Μετά από το tie break στο πρώτο σετ, οι δύο αντίπαλοι πήγαν βήμα βήμα ως το 3-3. Ο Αλιασίμ κράτησε το σερβίς του και έκανε break στη συνέχεια, για να τελειώσει το ματς σε 2 ώρες και 10 λεπτά.

@felixtennis, take a bow!



The World No.11 defeats Roberto Bautista Agut 7-6(3), 6-3 to win the #ATPCup trophy for #TeamCanada pic.twitter.com/jz7TACf3t9