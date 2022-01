Ο Ραφαέλ Ναδάλ επικράτησε του Ρουουσουβουόρι στη Μελβούρνη και θα διεκδικήσει αύριο τον τίτλο στο 250αρι τουρνουά.

Μετά από τον τελικό της Ρώμης πέρυσι την άνοιξη, ο Ράφαελ Ναδάλ επιστρέφει σε τελικό.

Αυτή τη φορά στο… ταπεινό 250αρι της Μελβούρνης, αλλά για τον Ισπανό που είναι στη δύση της καριέρας του και προέρχεται από πολύμηνη απουσία λόγω τραυματισμού και επέμβασης, είναι σημαντικό.

Στον ημιτελικό κέρδισε έστω και δύσκολα τον Φινλανδό Ρουουσουβουόρι με 2-0 σετ (6-4, 7-5), κυρίως χάρη στους winners (28-22) και τα ποσοστά του στο πρώτο του σερβίς. Ο Φινλανδός μπορούσε να κάνει ζημιά, όμως τα 28 αβίαστα λάθη του ήταν πολλά…

Career final number 126! @RafaelNadal holds off a strong challenge from Ruusuvuori to reach the #MelbourneTennis final 6-4 7-5 pic.twitter.com/jqa3JxhzNu