Η Ρότζερς πέταξε εκτός συνέχειας την Σάκκαρη στην Αδελαΐδα

Η Σέλμπι Ρότζερς αποδείχθηκε σκληρό καρύδι για την Σάκκαρη, καθώς άφησε εκτός συνέχειας την Ελληνίδα, επικρατώντας με 2-1 σετ.

Η Μαρία Σάκκαρη έχασε στις λεπτομέρειες από την Σέλμπι Ρότζερς και έμεινε εκτός συνέχειας στην Αδελαϊδα.

Η Ελληνίδα τενίστρια ηττήθηκε με 2-1 σετ (7-6, 2-6, 6-4 σε 2 ώρες και 18 λεπτά) και ολοκλήρωσε έτσι την παρουσία της στο τουρνουά, με την Αμερικανίδα να την κερδίζει για δεύτερη φορά μετά την περσινή της επικράτηση στο Wimbledon.

Αν και είχε εξαιρετικά ποσοστά στο σερβίς της, «πλήρωσε» τα αβίαστα λάθη κυρίως στο φόρχαντ και τον εκνευρισμό της μετά από ένα περιστατικό στο 2-2 του τρίτου σετ. Σε αυτό ήρθε να «δέσει» και ένα break στο 4-4 του τρίτου σετ που ουσιαστικά έβαλε ταφόπλακα στις ελπίδες της για πρόκριση στα προημιτελικά.

Ρότζερς και Σάκκαρη κράτησαν τα σερβίς τους στα πρώτα τρία games. Η Μαρία έχασε μία ευκαιρία για break στο πρώτο, ενώ στα άλλα δύο, οι δύο αντίπαλες τα έκλεισαν με άσους.

Η Ελληνίδα τενίστρια με δύο winner ισοφάρισε, αλλά η Ρότζερς τελείωσε πάλι με άσο το δικό της service game για το 3-2.

Με καλό πρώτο σερβίς η Μαρία ανάγκασε σε λάθη την αντίπαλό της για το 3-3. Στο επόμενο game ήρθε και το break για την Σάκκαρη η οποία είχε εξαιρετικές επιστροφές και ανάγκασε την Ρότζερς να υποπέσει σε λάθη.

Με προβάδισμα 4-3 το Νο6 του κόσμου πήγε στο σερβίς, όμως η Ρότζερς απάντησε με δικό της break για το 4-4. Στο σερβίς της Αμερικανίδας η Σάκκαρη είχε διπλή ευκαιρία για break όμως την σπατάλησε και με χαμένο φόρχαντ, η Ρότζερς έκανε το 5-4.

Η Σάκκαρη αναγκάστηκε να σερβίρει για να μείνει στο σετ και το έκανε με μπάκχαντ winner. Η Ρότζερς κράτησε το σερβίς της όμως και έκανε το 6-5. Στο επόμενο service game της Μαρίας έγινε με άσο το 6-6 και φτάσαμε στο tie break.

Even @mariasakkari knew it was a close one #AdelaideTennis pic.twitter.com/GebsElnnXM