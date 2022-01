Australian Open: Αντιδράσεις για την άδεια σε Τζόκοβιτς να αγωνιστεί

Λίγες ώρες μετά την γνωστοποίηση της ειδικής άδειας στον Νόβακ Τζόκοβιτς προκειμένου να αγωνιστεί κανονικά στο Australian Open υπήρξαν και οι πρώτες αντιδράσεις.

Ένα από τα μεγαλύτερα ερωτηματικά στο τένις αυτή την εποχή, ήταν αν τελικά ο Νόβακ Τζόκοβιτς αγωνιζόταν στο Australian Open. Οι Αυστραλοί έχουν ξεκαθαρίσει όλο αυτό το διάστημα πως δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν μόνο οι εμβολιασμένοι αθλητές και μπορεί επίσημα ο Σέρβος να μην έχει πει πως είναι ανεμβολίαστος, αλλά ούτε και πως έχει εμβολιαστεί.

Σήμερα ωστόσο και παρότι όλοι περίμεναν πως ο Τζόκοβιτς δεν θα αγωνιστεί στο τουρνουά, του δόθηκε ειδική ιατρική άδεια προκειμένου να μπορέσει να συμμετάσχει με τον ίδιο να ανεβάζει φωτογραφία που λέει πως ξεκινάει για Αυστραλία. Μια άδεια που έφερε αντιδράσεις, όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο.

Αρχικά αυτή την άδεια επιβεβαίωσαν και οι διοργανωτές αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ο Νόβακ έκανε αίτηση για ιατρική εξαίρεση που του δόθηκε μετά από διαδικασία ενδελεχούς ελέγχου από δύο ξεχωριστές ανεξάρτητες ομάδες ιατρικών ειδικών. Η μία από αυτές ήταν η Ανεξάρτητη Ομάδα Ελέγχου Ιατρικής Εξαίρεσης που ορίστηκε από τo Τμήμα Υγείας της Βικτώρια. Αξιολόγησαν όλες τις αιτήσεις για να δουν αν πληρούν τις οδηγίες της Australian Technical Advisory Group on Immunisation (ATAGI)».

Όσον αφορά τις αντιδράσεις, ο Μίτσελ Κρούγκερ ανέφερε στα social media «Σε άλλα νέα, το νερό είναι υγρό και ο ουρανός γαλανός»,

In other news water is wet and the sky is blue https://t.co/J5F9hidjB1

θέλοντας με ειρωνικό τρόπο να δείξει πως είναι αντίθετος σε αυτή την άδεια. Ο Τζίμι Μάρεϊ μάλιστα όταν ρωτήθηκε σχετικά μετά τον αγώνα του στο ATP Cup δεν κρύφτηκε πίσω από το δάκτυλό του αναφέροντας τα εξής: «Αν ήμουν ανεμβολίαστος εγώ, δε νομίζω να έπαιρνα αυτή την εξαίρεση».

Jamie Murray on Novak Djokovic's medical exemption: "I think if it was me that wasn't vaccinated I wouldn't be getting an exemption" #AustralianOpen