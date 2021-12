Θετική στον κορονοϊό και η Τζαμπέρ

Αλλη μία τενίστρια που αγωνίστηκε στο Αμπου Ντάμπι, η Ονς Τζαμπέρ, βρέθηκε θετική στον κορονοϊό.

Το τουρνουά επίδειξης του τένις στο Αμπου Ντάμπι έχει αποδειχθεί καταστροφικό καθώς σκάει το ένα κρούσμα κορονοϊού μετά το άλλο.

Μετά τον Ράφαελ Ναδάλ και τον προπονητή του (Κάρλος Μόγια), βρέθηκε θετική η Μπελίντα Μπένσιτς και σε λιγότερο από 24 ώρες η αντίπαλός της στον αγώνα, η Ονς Τζαμπέρ, δήλωσε πως κι αυτή βρέθηκε θετική κατά την παραμονή της στο Αμπου Ντάμπι!

Η Τυνήσια δήλωσε πως αν και είναι πλήρως εμβολιασμένη, ταλαιπωρείται από έντονα συμπτώματα κι αυτό κάνει και την δική της συμμετοχή στο Australian Open αμφίβολη.

