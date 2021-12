Οι Ισπανοί γιούχαραν τον Μεντβέντεφ κι αυτός απάντησε με... calma (vids)

Το άγριο γουχάισμα δεν πτόησε τον Μεντβέντεφ που… την είπε στους Ισπανούς μετά το τέλος του αγώνα του με τον Στρουφ.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ δεν είναι και το πιο αγαπητό πρόσωπο στο κοινό του τένις.

Το ίδιο αποδείχθηκε και στη Μαδρίτη όπου οι θεατές στο ματς της Ρωσίας με την Γερμανία, τον γιούχαραν με το παραμικρό. Στο τέλος βέβαια του αγώνα του, αφού εξασφάλισε την πρόκριση, σαν άλλος… Κριστιάνο Ρονάλντο τους έκανε με μία κίνηση να… ηρεμήσουν (το περίφημο… calma). Κίνηση που τους εκνεύρισε βέβαια περισσότερο.

«Οταν έπαιζε στην Ρεάλ πανηγύριζε με αυτόν τον τρόπο και είπα να το κάνω. Ενιωσα ότι θα είχε πλάκα, αλλά μάλλον ήταν λάθος απόφαση» είπε ο Ρώσος,

Και μετά όμως, όταν πήγε στο μικρόφωνο να κάνει δηλώσεις, ακούγονταν έντονα τα γιουχαίσματα από τους Ισπανούς. Κι εκεί ήρθε η «πληρωμένη» απάντηση του Μεντβέντεφ. Ο ρεπόρτερ τον ρώτησε ποια ήταν η σημαντικότερη στιγμή του στο Davis Cup κι αυτός απάντησε η νίκη του στη φάση των ομίλων με την Ισπανία, όπου μέσα στην Μαδρίτη τους πέταξαν εκτός συνέχειας…

«Ηταν τρομερές δύο εβδομάδες για μας, αλλά το highlight είναι ότι κερδίσαμε την Ισπανία μέσα στη Μαδρίτη. Ηταν ωραίο συναίσθημα» είπε με τον κόσμο να αποδοκιμάζει.

Medvedev's highlight of the Davis Cup Finals so far?



'Beating Spain in Madrid' @DaniilMedwed | #DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/0eMwCKnWsJ