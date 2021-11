Davis Cup: O O Ταρπίσεφ κατέρριψε τον «μύθο» ότι ιατρική βοήθεια εν ώρα αγώνα ζητούν μόνο οι τενίστες (vid)

O προπονητής της Ρωσίας, Σαμίλ Ταρπίσεφ είχε ενοχλήσεις στην μέση την ώρα του διπλού με την Ισπανία στο Davis Cup και ζήτησε ιατρική βοήθεια.

Δεν είναι πλέον μόνο οι τενίστες που έχουν ιατρική βοήθεια εν ώρα αγώνα αφού βρέθηκε και προπονητής που χρειάστηκε την φροντίδα γιατρού και δεν δίστασε να την ζητήσει.

Είναι ο Σαμίλ Ταρπίσεφ που είναι ο αρχηγός και προπονητής της Ρωσίας στο Davis Cup, δηλαδή ο άνθρωπος που καθοδηγεί τους Μεντβέντεφ, Ρούμπλεφ, Καράτσεφ και τα άλλα παιδιά στους τελικούς.

not sure I've seen this before with the DC captain getting treatment during the match. #DavisCupFinals pic.twitter.com/62CLMe19ge