Davis Cup: Προκρίθηκαν Ρωσία και Σερβία, αποκλεισμός για την Ισπανία (vids)

H Ρωσία επικράτησε με 2-1 της Ισπανίας στη Μαδρίτη και προκρίθηκε ως πρώτη στα προημιτελικά του Davis Cup. Αποκλεισμός για την Ισπανία, πέρασε ως 2η η Σερβία!

Η Ρωσία ήταν η μεγάλη νικήτρια του "τελικού" με την Ισπανία στον Α' όμιλο του Davis Cup που φιλοξένησε η Μαδρίτη.

Οι Ρώσοι επικράτησαν με 2-1 των Ισπανών και πέρασαν ως 1οι από τον όμιλο για να συναντήσουν στον προημιτελικό την Σουηδία.

Το πρώτο παιχνίδι πήγε στον αειθαλή Φελιτσιάνο Λόπεζ ο οποίος στα 40 του έπαιξε μονό και διπλό μέσα σε 5 ώρες και πήρε μια νίκη απέναντι στο Νο5 κόσμου τον Αντρέι Ρούμπλεφ ενώ στο 2ο «καθάρισε» ο Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Το Νο2 κόσμου επικράτησε με 6-2,7-6 (3) του Πάμπλο Καρένιο Μπούστα και έφερε τη σειρά στο 1-1. Στο 3ο παιχνίδι στο διπλό, οι Ρούμπλεφ/Καράτσεφ κέρδισαν με 4-6, 6-2,6-4 τους Λόπεζ/Γκρανόλερς και έφτασαν στο 2-1.

Αποκλεισμός για την Ισπανία

Οι Ισπανοί που διοργανώνουν τα ημιτελικά αποκλείστηκαν! Θυμίζουμε για την Ισπανία δεν παίζει λόγω τραυματισμού ο Ναδάλ ενώ πριν από την έναρξη των αγώνων αποσύρθηκε λόγω Covid-19 ο Αλκαράθ.

Η Ισπανία έχει 6 τίτλους και είναι η τελευταία νικήτρια (2019) του τουρνουά.

Οι Σέρβοι του Νόβακ Τζόκοβιτς πέρασαν ως 2οι από τον όμιλο τους ο οποίος είχε στην κορυφή την Γερμανία.

H Σερβία θα παίξει στον προημιτελικό με το Καζακστάν.

Τα ζευγάρια των προημιτελικών

1.Ρωσία-Σουηδία (2/12, Μαδρίτη)

2.Μεγάλη Βρετανία-Γερμανία (30/11, Ίνσμπουργκ)

3.Ιταλία-Κροατία (29/11, Τορίνο)

4.Καζακστάν-Σερβία (1/12, Μαδρίτη)

Εν συνεχεία θα παίξουν στις 3 Δεκεμβρίου στα ημιτελικά οι νικητές των ζευγαριών 3 και 4 και στις 4 Δεκεμβρίου οι νικητές των ζευγαριών 1-2.

Οι ημιτελικοί και ο τελικός της 5ης Δεκεμβρίου θα διεξαχθούν στην Μαδρίτη.