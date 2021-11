Επέστρεψε στις προπονήσεις η Ναόμι Οσάκα

H Ναόμι Οσάκα επέστρεψε μετά από δυο μήνες στις προπονήσεις και όλοι περιμένουν να ταξιδέψει στη Μελβούρνη για το Australian Open.

Μετά από δυο μήνες ξεκούρασης στους οποίους επισκέφτηκε μεταξύ άλλων την Ελλάδα και την Ιταλία η Ναόμι Οσάκα επέστρεψε στις προπονήσεις.

Η Ιαπωνέζα τενίστρια με τους 4 Grand Slam τίτλους έχει ν' αγωνιστεί από το US Open 2021 όπου αποφάσισε να κάνει ένα break το οποίο τελικά θα είναι έως το φινάλε του 2021.

«Κάπως σκουριασμένη, αλλά νιώθω καλά που επιστρέφω. Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω όλους για όλα τα ευγενικά μηνύματα, το εκτιμώ πραγματικά», έγραψε η Νάομι Οσάκα στο Twitter.

Πλέον θα περιμένουμε να μάθουμε πότε θα επιστρέψει στους αγώνες και το πιθανότερο είναι να την δούμε στο Australian Open το οποίο έχει κατακτήσει δυο φορές.

kinda rusty but feels good to be back I really want to say thank you everyone for all the kind messages, I really appreciate it pic.twitter.com/AF0dDukRPE