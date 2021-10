Έμα Ραντουκάνου: Πρωταθλήτρια ετών 7 στη Ρουμανία

Οι διοργανωτές του Transylvania Open "ανέσυραν" φωτογραφίες της Έμα Ραντουκάνου σε ηλικία 7 ετών να κατακτά τίτλο στην Ρουμανία.

Μπορεί το 2021 σε ηλικία 18 ετών η Έμα Ραντουκάνου να κατέκτησε το US Open και μάλιστα χωρίς απώλεια σετ αλλά είχε εισέλθει από πολύ μικρή στα βάσανα.

Η Βρετανίδα που γεννήθηκε στον Καναδά από Ρουμάνο πατέρα και Κινέζα μητέρα έζησε πολλά καλοκαίρια δίπλα στην γιαγιά της στη Ρουμανία και φυσικά έπαιζε τένις.

Αυτή την εβδομάδα στο Κλουζ διεξάγεται το Transylvania Open και οι διοργανωτές επ' ευκαιρίας της επιστροφής της Έμα στη Ρουμανία δημοσίευσαν φωτογραφίες που την δείχνουν σε ηλικία 7 ετών να παίζει τένις και να κερδίζει ένα τουρνουά στην χώρα τους.

Η Έμμα Ραντουκάνου αν και δεν έφτασε πολύ μακριά στο τουρνουά ήταν ευτυχισμένη για την συμμετοχή της και δήλωσε ότι θα ήθελε το Κλουζ να είναι για εκείνη σημείο αναφοράς όπως είναι η Βασιλεία για τον Ρότζερ Φέντερερ.

Emma Raducanu at 7, winning a tournament in Romania in 2010 @EmmaRaducanu



credit and thanks: Sportya Romania] https://t.co/UTlCGk4JPJ pic.twitter.com/bsx0EFT6jh