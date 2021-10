Transylvania Open: Στον ημιτελικό η Χάλεπ, αποκλείστηκε η Ραντουκάνου (vids)

Η Σιμόνα Χάλεπ προκρίθηκε στον ημιτελικό στο Κλουζ της Ρουμανίας και θα παίξει το Σάββατο με την Μάρτα Κόστγιουκ η οποία απέκλεισε την Έμα Ραντουκάνου.

Ούτε στο τουρνουά του Κλουζ της Ρουμανίας θα δούμε "μάχη" ανάμεσα στην Σιμόνα Χάλεπ και την Έμμα Ραντουκάνου.

Η 18χρονη Βρετανίδα που κατέκτησε το US Open 2021 έχει ρίζες από την Ρουμανία από τον πατέρα της και έχει δηλώσει ότι το είδωλο της είναι η Σιμόνα Χάλεπ.

Flying into the semifinals



The No.1 seed @Simona_Halep defeats Cristian in straight sets to book her into the #TransylvaniaOpen semifinals! pic.twitter.com/R5mP2NIVCu