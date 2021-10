Στην Ακαδημία Ναδάλ τα κορίτσια που έγιναν viral παίζοντας τένις από ταράτσα σε ταράτσα (vid)

Την μοναδική εμπειρία να παίξουν τένις στην Ακαδημία Ναδάλ στη Μαγιόρκα και να γνωρίσουν τον Ράφα έζησαν η Βιτόρια και η Καρόλα που έγιναν γνωστές παίζοντας τένις από ταράτσα σε ταράτσα στην Ιταλία.

Ο Ρότζερ Φέντερερ τήρησε την υπόσχεση του και τα δυο κορίτσια από την Ιταλία που έγιναν viral παίζοντας τένις από ταράτσα σε ταράτσα τον καιρό της "σκληρής" καραντίνας επισκέφτηκαν την Ακαδημία Ναδάλ στη Μαγιόρκα.

Do you remember Vittoria and Carola? It was impressive what they did during the lockdown in 🇮🇹! pic.twitter.com/L6nsCwJMut