Το βίντεο στο οποίο απεικονίζονταν να παίζουν τένις από τη μία ταράτσα στην άλλη, έγινε ανάρπαστο στη διάρκεια της πανδημίας. Λίγους μήνες αργότερα, η «Barilla» θέλησε να πάρει συνέντευξη από τις νεαρές Ιταλίδες τενίστριες, αλλά τους επιφύλασσε μια τεράστια έκπληξη.

Ο Ρότζερ Φέντερερ βρέθηκε στο... κόλπο και συνάντησε τα δύο κορίτσια, ενώ οι τρεις τους έπαιξαν μαζί κατά το πρωτότυπο στυλ αγώνα που έθεσαν εκείνες στις ταράτσες των σπιτιών τους.

Όπως θα δείτε και στο βίντεο, οι μικρές δεν πίστευαν στα μάτια τους, ενώ μάλιστα ο Ελβετός θρύλος έκανε ακόμα πιο σπέσιαλ την περίσταση, καθώς ανακοίνωσε πως θα τις πάει στην ακαδημία του έτερου ειδώλου τους, Ράφα Ναδάλ!

Δείτε το υπέροχο βίντεο:

Incredible to see... again! One of the most spectacular and unusual tennis matches we have seen in a while. Liguria, Italy @rogerfederer #TheRooftopMatch pic.twitter.com/a7FfCSkvr0

— Barilla (@Barilla) July 31, 2020