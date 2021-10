Ο Μάρεϊ σε… δυσμένεια στο σπίτι γιατί του έκλεψαν τη βέρα (vid)

Σε… μπελάδες από την γυναίκα του βρέθηκε ο Αντι Μάρεϊ γιατί του έκλεψαν την βέρα από μία κακή σκέψη που είχε.

Στο… κρανίο τα έχει πάρει η σύζυγος του Αντι Μάρεϊ μετά την ανόητη -όπως αποδείχθηκε- ιδέα που είχε να βάλει την βέρα του γάμου τους μέσα στα παπούτσια του τένις.

Ο Μάρεϊ που βρίσκεται στην Καλιφόρνια για το Indian Wells, διαπίστωσε πως κάποιος διαρρήκτης άνοιξε το αυτοκίνητό του και του πήρε τα παπούτσια μέσα στη νύχτα και μαζί με αυτά πήρε και την βέρα του.

Αποφάσισε να τα αφήσει στο αυτοκίνητό του επειδή… μύριζαν λόγω του ιδρώτα του από την προπόνηση και επειδή δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ρακέτα φορώντας την βέρα, έβαλε κι αυτήν μέσα σε αυτά, αντί να την αποθηκεύσει σε άλλο χώρο του αυτοκινήτου.

Την γκάφα του την εκμυστηρεύτηκε σε βίντεο που ανέβασε στα σόσιαλ.

«Χθες μετά το δείπνο στο Indian Wells, πήρα το αυτοκίνητο και πήγα πίσω στο ξενοδοχείο. Το αυτοκίνητο είχε δυσάρεστη μυρωδιά και άφησα εκεί τα παπούτσια μου. Είχα ιδρώσει και βρωμούσαν. Χρειαζόντουσαν αέρα για να στεγνώσουν και δεν έχω μπαλκόνι στο δωμάτιό μου. Δεν ήθελα να τα αφήσω εκεί μέσα. Οποτε σκέφτηκα να τα αφήσω στο αυτοκίνητο να στεγνώσουν. Όταν γύρισα το πρωί τα παπούτσια είχαν εξαφανιστεί. Όταν γύρισα στην προπόνηση με ρώτησε ο φυσιοθεραπευτής μου που είναι η βέρα μου. Εκεί έμεινα… Την δένω στα παπούτσια μου όταν παίζω γιατί δεν μπορώ να αγωνίζομαι με αυτήν στο χέρι μου. Οπότε κλάπηκε κι αυτή. Είμαι σε δυσμένεια πλέον στο σπίτι και πρέπει να προσπαθήσω να την βρω. Αν κάποιος έχει την παραμικρή ιδέα θα με βοηθούσε. Ξέρω είμαι ηλίθιος και ήταν απαίσια ιδέα, αλλά χρειαζόμουν βοήθεια. Ποια πρέπει να είναι η αμοιβή για να την πάρω πίσω;» σχολίασε στο βίντεο ο Μάρεϊ που έχει παντρευτεί την Κιμ Σίαρς το 2015.

'I'm an idiot' – Andy Murray is searching for his missing wedding ring after his tennis shoes were taken with the ring still attached pic.twitter.com/66nO8SLpnM