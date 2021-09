Ρούμπλεφ: «Εβαλα ηγέτη τον Τσιτσιπά γιατί έπαιζα… σκ@@α στο πρώτο σετ» (vid)

Το διασκέδασαν με την ψυχή τους στο πρώτο τους διπλό, Τσιτσιπάς και Ρούμπλεφ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έπαιξε πρώτη φορά σε διπλό μαζί με τον Αντρέι Ρούμπλεφ, στο Laver Cup.

Ο Ρώσος μάλιστα όπως δήλωσε, δεν έχει παίξει ξανά διπλό. Και το έκανε τα ξημερώματα με εκπληκτική εμφάνιση, η οποία τους οδήγησε στη νίκη, με την Ευρώπη να ολοκληρώνει με το απόλυτο την ημέρα.

«Πρώτη φορά παίξαμε μαζί. Μετά το πρώτο σετ τα δώσαμε όλα. Καταφέραμε να κλείσουμε με σούπερ εμφάνιση και τον καλύτερο τρόπο την ημέρα ανέφερε o Τσιτσιπάς, αλλά η ατάκα της βραδιάς ήρθε από τον Ρούμπλεφ.

«Πρώτη φορά παίζω διπλό στην καριέρα μου. Στο κεφάλι μου σκεφτόμουν πως πρέπει να δώσω τα ηνία στον Στέφανο γιατί στο πρώτο σετ έπαιζε εκπληκτικά. Είχε τρομερές επιστροφές κι εγώ… σκ@@α. Εκανα εύκολα λάθη» είπε γελώντας ο Ρώσος.

«Μετά το δεύτερο σετ άρχισα να παίζω καλά και συνεργαστήκαμε εκπληκτικά. Δεν ξέρω πως το κάναμε αυτό. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέλος αυτής της ομάδας» πρόσθεσε ο Ρούμπλεφ, με τον Τσιτσιπά να συμπληρώνει:

«Κάποιες στιγμές το φόρχαντ του ήταν σαν να πέφτουν κανονιές. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Τυχερός που έπαιξα μαζί του».

"I felt very privileged to have a guy like this next to me."



