Τσιτσιπάς - Κύργιος 2-0: Με το δεξί στο Laver Cup ο Τσιτσιπάς (vids)

O Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 6-3, 6-4 του Νικ Κύργιου στην πρεμιέρα του στο Laver Cup της Βοστώνης και χάρισε 2 πόντους στην ομάδα της Ευρώπης.

Την πρώτη του νίκη στο Laver Cup αλλά και την πρώτη της καριέρας του επί του Νικ Κύργιου πανηγυρίζει ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας στην 2η ημέρα του Laver Cup της Βοστώνης επικράτησε με 6-3, 6-4 του Νικ Κύργιου (Νο95) και χάρισε 2 βαθμούς στην ομάδα της Ευρώπης.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε 2 ήττες σε 2 παιχνίδια με τον Νικ Κύργιο σε ΗΠΑ και Αυστραλία και του πήρε την πρώτη νίκη στη Βοστώνη και στο Laver Cup.

Η Ευρώπη πλέον είναι στο 5-1 στους βαθμούς και ακολουθούν τα παιχνίδια του Ζβέρεφ με τον Ίσνερ (22:00), του Μεντβένεφ με τον Σαποβάλοφ (02:00) και το διπλό των Τσιτσιπά/Ρούμπλεφ-Κύργιου/Ίσνερ (03:30).

Τον αγώνα παρακολούθησε ο Ρότζερ Φέντερερ παρέα με τον Άντι Ρόντικ ενώ εκεί ήταν και η Μόνικα Σέλες.

Στο 1ο σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα προηγηθεί με love service game με 2-1 και με μπρέικ θα φτάσει στο 3-1.

Θα το υπερασπιστεί με το σερβίς του για το 4-1 και θα έχει μπρέικ πόιντ στο 6ο γκέιμ. Ο Νικ Κύργιος θα το σβήσει και θα σβήσει και το 2ο με άσο για να μειώσει σε 4-2.

Two points earned.@steftsitsipas gets it done for Team Europe, defeating Nick Kyrgios 6-3 6-4. #LaverCup pic.twitter.com/ANmC67aHFp