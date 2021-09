Laver Cup: Κέρδισε και στο διπλό ο Τσιτσιπάς, με Ισνερ απόψε τελευταίο ματς

Σαρωτική η Ευρώπη, πέτυχε το απόλυτο κόντρα στην μικτή κόσμου, με τους Τσιτσιπά και Ρούμπλεφ να κερδίζουν το διπλό.

Το τέσσερα στα τέσσερα έκαναν χθες οι Ευρωπαίοι στην δεύτερη ημέρα του Laver Cup, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να συμμετέχει στις δύο από τις τέσσερις νίκες.

Μετά την εύκολη επικράτησή του επί του Κύργιου με 2-0 σετ, έπαιξε στο τελευταίο ματς της βραδιάς, στο διπλό, παρέα με τον Αντρέι Ρούμπλεφ. Αντίπαλοι οι Κύργιος και Ισνερ, οι οποίοι το πάλεψαν, αλλά έχασαν από την Ευρωπαϊκή ομάδα με 2-1 σετ (6-7, 6-3, 10-4).

Unstoppable. @AndreyRublev97 and @steftsitsipas defeat Nick Kyrgios and John Isner 6-7(8) 6-3 10-4 to take maximum points on Day 2 for Team Europe. #LaverCup pic.twitter.com/mM4ACiNABU

Νωρίτερα, ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ επικράτησε δύσκολα του Τζον Ισνερ με 2-1 σετ (7-6, 6-7, 10-5) στο πιο συναρπαστικό ματς του τουρνουά μέχρι στιγμής, ενώ δια περιπάτου ο Μεντβέντεφ κέρδισε τον Σαποβάλοφ (6-4, 6-0) παραμένοντας σε εξαιρετική φόρμα.

"I felt very privileged to have a guy like this next to me."



A winning combination, @AndreyRublev97 and @steftsitsipas. #LaverCup pic.twitter.com/4JYViw5mDg