Σβιόντεκ - Σάκκαρη 0-2: Στον τελικό του Ostrava Open η Σάκκαρη (vids)

Η Μαρία Σάκκαρη απέκλεισε με 6-4, 7-5 την Ίγκα Σβιόντεκ στον ημιτελικό του Ostrava Open και προκρίθηκε μετά από 2 χρόνια και 4 μήνες σε τελικό! Την Κυριακή θα παίξει με Κονταβέιτ ή Κβίτοβα για την κούπα.

Στον 3ο τελικό της καριέρας της προκρίθηκε στην Οστράβα η Μαρία Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε σε 1.51' με 6-4,7-5 της Ίγκα Σβιόντεκ (Νο6) στον ημιτελικό του Ostrava Open και θα παίξει την Κυριακή στην πόλη της Τσεχίας στον τελικό απέναντι στην νικήτρια του αγώνα της Πέτρα Κβίτοβα με την Ανέτ Κονταβέιτ.

Η Μαρία Σάκκαρη επιστρέφει σε τελικό για πρώτη φορά μετά από τις 4/5/2019 όταν και είχε κατακτήσει την κούπα στο Μαρόκο (WTA 250) ενώ αυτός θα είναι ο 3ος τελικός της αφού είχε παίξει και στο Σαν Χοσέ στις 5/8/2019 όπου και είχε ηττηθεί από την Μπουζαρνέσκου.

Για πρώτη φορά από τον Μάιο του 2019 η Σάκκαρη κερδίζει σε ημιτελικό.

H Μαρία Σάκκαρη είχε 22 winners, 27 αβίαστα, 7 άσους (έναντι 2) και 3/5 μπρέικ πόιντ (έναντι 1/3) ενώ η Ίγκα Σβιόντεκ είχε 19 winners και 23 αβίαστα.

Αυτή ήταν η 17η top-10 νίκη της καριέρας της Μαρίας Σάκκαρη.

Είναι η 2η φορά μέσα στο 2021 που κερδίζει την Ίγκα Σβιόντεκ και είναι η 7η top-10 νίκη της μέσα στο 2021 που είναι ρεκόρ καριέρας.

Σε σύνολο 11 αγώνων με top-10 παίκτριες η Μαρία έχει 7-4 για το 2021.

Η Μαρία Σάκκαρη από την Παρασκευή έχει εξασφαλίσει την άνοδο της στο No11 την ερχόμενη Δευτέρα αλλά κυνηγάει και την είσοδο της στο top-10.

Εάν αντίπαλος της στον τελικό της Κυριακής είναι η καλή της φίλη Ανέτ Κονταβέιτ θα ανέβει αυτόματα στο No10!

Εάν η Κβίτοβα είναι στον τελικό τότε η Ελληνίδα θα πρέπει να την κερδίσει και θα φτάσει στο Νο9!

Η Μαρία Σάκκαρη θα ξεκινήσει με μπρέικ (1-0) και θα το υπερασπιστεί με το σερβίς της για να φτάσει στο 2-0.

Η Ίγκα Σβιόντεκ θα πάρει το πρώτο της γκέιμ (2-1) και με άλλους 2 άσους η Σάκκαρη θα πάει στο 3-1.

Η Ελληνίδα με το σερβίς της θα φτάσει στο 4-2 και στο 5-3.

Με love service game η Σάκκαρη θα κλείσει το 1ο σετ στο 6-4. Στο 1ο σετ η Σάκκαρη έχει 5-2 άσους, 13 winners και 11 αβίαστα λάθη. Η Σβιόντεκ έχει 9 winners και 8 αβίαστα.

Στο 2ο σετ η Σβιόντεκ θα φτάσει με love service game στο 1-0 και στη συνέχεια θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ. Η Μαρία Σάκκαρη θα τα σβήσει και τα δυο και θα ισοφαρίσει σε 1-1.

Η Ελληνίδα θα ισοφαρίσει δύσκολα σε 2-2 και με μπρέικ θα προηγηθεί με 3-2! Η Πολωνή θα πάρει το μπρέικ πίσω για να ισοφαρίσει σε 4-4 και θα προηγηθεί με 5-4.

Η Μαρία Σάκκαρη ισοφαρίζει σε 5-5 και θα έχει μπρέικ πόιντ στο 11ο γκέιμ. Η Ίγκα Σβιόντεκ το σβήνει αλλά η Ελληνίδα θα έχει και 2ο μπρέικ πόιντ.

Το σβήνει και αυτό με winner αλλά η Σάκκαρη έχει και 3ο! Θα τα καταφέρει και θα πάρει προβάδισμα 6-5 με μπρέικ! Με το σερβίς της απλά θα κλείσει το σετ στο 7-5.

