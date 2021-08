Μετά το Τόκιο ο Τσιτσιπάς θα παίξει και στο Τορόντο με τον Ουμπέρ!

Ο Γάλλος Ούγκο Ουμπέρ θα είναι ο αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στον 2ο γύρο του Rogers Cup του Καναδά. Ο Γάλλος είχε αποκλείσει τον Έλληνα στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Την ευκαιρία να πάρει ρεβάνς για τον αποκλεισμό του στον 3ο γύρο των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο θα έχει στο Τορόντο ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Αντίπαλος του στον 2ο γύρο του Rogers Cup θα είναι ο Γάλλος που τον απέκλεισε στο Τόκιο και δεν είναι άλλος από τον Ούγκο Ουμπέρ.

Στον 1ο γύρο του Rogers Cup ο Ουμπέρ απέκλεισε με 6-3,6-4 τον Ιταλό Λορέντζο Σόνεγκο και την Τρίτη ή την Τετάρτη θα παίξει με τον Έλληνα.

Ο Γάλλος που είναι στο Νο27 κόσμου χρειάστηκε 1.40' και έσβησε 6 μπρέικ πόιντ του Ιταλού. Πάντως ο Ουμπέρ είναι στο 2-0 με τον Στέφανο.

