Στους "8" στο Αμβούργο ο Στέφανος Τσιτσιπάς (vids)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέκλεισε με 7-6 (2), 6-3 τον Ντόμινικ Κέπφερ και θα παίξει την Παρασκευή με τον Φίλιπ Κραΐνοβιτς στον προημιτελικό του Hamburg Open.

Στους "8" στο Hamburg Open για 2η συνεχόμενη χρονιά προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας απέκλεισε στον 2ο γύρο του χωμάτινου τουρνουά σειράς ATP 500 με 7-6 (2), 6-3 τον Γερμανό Ντόμινικ Κέπφερ και την Παρασκευή θα παίξει στον προημιτελικό με τον Σέρβο Φίλιπ Κραΐνοβιτς.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν είχε σταθερή απόδοση, είχε να παίξει από τις 28 Ιουνίου, αλλά βρήκε λύσεις απέναντι στον επίμονο Γερμανό.

Back in Hamburg, back to winning ways @steftsitsipas battles past Koepfer 7-6 6-3 to progress at the #HamburgOpen - his 40th win of 2021! pic.twitter.com/U58Fdi2NDR — Tennis TV (@TennisTV) July 14, 2021

Στο κυνήγι του Ναδάλ

Στο Αμβούργο όπου το 2020 έφτασε στον τελικό και ηττήθηκε από τον Αντρέι Ρούμπλεφ κυνηγάει τον τίτλο ως Νο1 και εάν τα καταφέρει θα είναι την Δευτέρα στο Νο3 κόσμου, "ρίχνοντας" στο Νο4 τον Ράφα Ναδάλ.

Πάντως είναι ο μοναδικός top-10 παίκτης φέτος στο Αμβούργο και μοιάζει με φαβορί για τον τίτλο.

Η 40η νίκη του Έλληνα

Η νίκη επί του Ντόμινικ Κέπφερ ήταν η 40η για τον Έλληνα τενίστα στο Tour. Είναι ο πρώτος στον κόσμο που τα καταφέρνει!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει 40-10 ενώ ο Ρούμπλεφ έχει μείνει στο 36-11 και ο Τζόκοβιτς που έχει όμως 3 κατακτήσεις Grand Slam έχει 34-3!

O Έλληνας έχει φανταστική σεζόν στο χώμα με 2 τίτλους και 2 τελικούς! Αυτή ήταν η 23η νίκη του στο χώμα.

Αυτός είναι ο 11ος προημιτελικός του σε 13 τουρνουά μέσα στο 2021.

«Μάχη» με Έλληνα νικητή!

Στο 1ο σετ, ο Κέπφερ φτάνει πρώτος σε μπρέικ πόιντ, ο Τσιτσιπάς θα το σβήσει αλλά θα έχει και 2ο και θα προηγηθεί με μπρέικ (1-0). Ο Έλληνας θα πάρει πίσω το μπρέικ για το 1-1 και με love service game θα φτάσει στο 2-1!

When the banana's not up to standard #HamburgOpen pic.twitter.com/Fwhpr6AA6A — Tennis TV (@TennisTV) July 14, 2021

Ο Γερμανός θα ισοφαρίσει με δυσκολία σε 2-2 αλλά με το 2ο love service game του ο Έλληνας πάει στο 3-2. Προβάδισμα με 4-3 για τον Στέφανο Τσιτσιπά και εν συνεχεία με 5-4.

Με love service game ο Γερμανός θα φέρει το σετ στο 5-5 και ο Έλληνας θα κλείσει το 11ο με άσο για το 6-5. Ο Κέπφερ θα σβήσει 4 σετ πόιντ του Τσιτσιπά και θα οδηγήσει το σετ στο τάι μπρέικ.

Με μίνι μπρέικ θα φτάσει στο 2-0 ο Έλληνας και με 2ο θα πάει στο 3-0. Με μίνι μπρέικ μειώνει σε 3-2 ο Γερμανός αλλά με μίνι μπρέικ ο Τσιτσιπάς θα πάει στο 5-2.

Το 6-2 είναι για τον Στέφανο ο οποίος θα κλείσει το σετ στο 7-6 (2) μετά από 59'.

When you order something and don't notice the extra spicy bit #HamburgOpen #Tsitsipas pic.twitter.com/8JW7B4HGSn — Tennis GIFs (@tennis_gifs) July 14, 2021

Ξεπέρασε τον εαυτό του!

Στο 2ο σετ ο Έλληνας θα έχει τριπλό μπρέικ πόιντ με το "καλημέρα" αλλά ο Γερμανός θα τα σβήσει και τα 3!

Θα σβήσει και το 4ο και με άστοχο ντροπ Τσιτσιπά θα πάρει πλεονέκτημα ο Κέπφερ και εν συνεχεία το γκέιμ (1-0).

Με δυσκολία ισοφαρίζει σε 1-1 αλλά με love service game θα φτάσει στο 2-2. Θα ισοφαρίσει σε 3-3 ο Έλληνας που έχει πολύ χαμηλά ποσοστά στο 1ο σερβίς στο 2ο σετ.

Αν και δεν παίζει καλά θα φτάσει σε μπρέικ πόιντ ο Έλληνας και με μπρέικ θα πάει στο 4-3!

Με 2 άσους θα πάρει το 8 γκέιμ για το 5-3 και θα έχει τριπλό ματς (μπρέικ) πόιντ στο 9ο. Ο Γερμανός θα τα σβήσει και τα 3 αλλά ο Έλληνας με το 4ο θα κλείσει το σετ στο 6-3.

Με την γλώσσα των αριθμών

Το παιχνίδι είχε διάρκεια 1.44'.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε 80 και ο Ντόμινικ Κέπφερ 66 πόντους.

Ο Έλληνας είχε 27 winners και 27 αβίαστα και ο Γερμανός 18-22. Τα μπρέικ πόιντ ήταν 3/14 για τον Τσιτσιπά και 1/2 για τον Κέπφερ και τα διπλά σφάλματα 4-2 για τον Έλληνα.