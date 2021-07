Ναόμι Οσάκα: «Οι αθλητές είμαστε άνθρωποι» (pic)

H Ναόμι Οσάκα έγραψε ένα συγκλονιστικό κείμενο στο περιοδικό Time για τις δύσκολες ημέρες που πέρασε μετά από την απόφαση της να μην συμμετέχει σε συνεντεύξεις Τύπου.

Μια συγκλονιστική εξομολόγηση της Ναόμι Οσάκα "φιλοξενεί" το περιοδικό "Time" με αφορμή την απόφαση της Ιαπωνέζας να απέχει από τις συνεντεύξεις Τύπου στο Roland Garros προκειμένου να προφυλάξει την ψυχική υγεία της.

.@naomiosaka writes for TIME on putting mental health first: "It's O.K. not to be O.K." https://t.co/JrE5bNsREw pic.twitter.com/brlu5Mmrw2