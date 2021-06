Η κλήρωση του Τσιτσιπά για το τουρνουά του Χάλε

Από τον πρώτο γύρο θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα το τουρνουά στο Χάλε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται μία ημέρα μακριά από την μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του, αλλά από την Δευτέρα οι υποχρεώσεις του συνεχίζουν.

Ο Στέφανος, ανεξάρτητα από το τι θα κάνει αύριο κόντρα στον Τζόκοβιτς στον τελικό του Roland Garros, από την επόμενη ημέρα θα αναχωρήσει για το Χάλε, όπου θα δώσει το πρώτο του τουρνουά στο χορτάρι.

Εκεί θα παίξει ως το Νο2 στο ταμπλό (Νο1 ο Μεντβέντεφ) και σήμερα έγινε γνωστή η κλήρωση στο τουρνουά. Ο Τσιτσιπάς στο 500άρι τουρνουά της ATP, θα ξεκινήσει την προσπάθειά του απέναντι έναν qualifier ή lucky loser και στον δεύτερο με τον Ζιλ Σιμόν ή κάποιον άλλο qualifier ή lucky loser.

Σύμφωνα με το ταμπλό, στα προημιτελικά ενδέχεται να συναντήσει τον Γκαέλ Μονφίς και στα ημιτελικά τον Αντρέι Ρούμπλεφ.

Αντίθετα, στο πάνω μέρος του ταμπλό που βρίσκεται ο Μεντβέντεφ, υπάρχουν οι Φέντερερ, Ζβέρεφ και Μπαουτίστα Αγούτ. Ο Ρώσος πέφτει πάνω στον Φέντερερ στα προημιτελικά και με Ζβέρεφ στα ημιτελικά.

