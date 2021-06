Ο Τζόκοβιτς "σταμάτησε" τον Ναδάλ και παίζει τελικό με Τσιτσιπά (vids)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μετά από 4.11' απέκλεισε με 3-1 σετ τον Ράφα Ναδάλ και θα παίξει την Κυριακή (16:00, ERT1) στον τελικό του Roland Garros με τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Ο Σέρβος (Νο1) επικράτησε με 3-6, 6-3, 7-6 (4), 6-2 του Ράφα Ναδάλ και του σταμάτησε το σερί του αφού είχε να χάσει από το 2015 πάλι από τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Νο1 κόσμου μπορεί να γίνει ο πρώτος τενίστας στην open era που θα έχει και στα 4 Grand Slam περισσότερα από 2 τρόπαια.

Δυο νίκες κόντρα στον Ναδάλ

Ο Τζόκοβιτς είναι ο μοναδικός τενίστας που νικά 2 φορές τον Ναδάλ στο Παρίσι (2015, 2021) και πλέον του έχει πάρει 10 σετ! Από την άλλη ο Ράφα Ναδάλ διατηρεί το 13/13 στους τελικούς φέτος δεν θα παίξει!

Πλέον ο Σέρβος "φλερτάρει" με το 19ο Grand Slam και εάν τα καταφέρει θα είναι στο -1 από τους Ναδάλ και Φέντερερ (20).

Ο Ναδάλ φεύγει από το Παρίσι με ρεκόρ 150-3 ήττες αφού από το 2005 έως το 2021 εκτός από τον Σέρβο έχει χάσει και από τον Σόντερλινγκ (2009).

Το 8ο παιχνίδι Τζόκοβιτς-Τσιτσιπά

Με τον Στέφανο Τσιτσιπά έχει παίξει 7 φορές και ο Σέρβος έχει 5-2 νίκες. Ο Έλληνας έχει κερδίσει μόνο στη σκληρή επιφάνεια και ο Σέρβος έχει νίκη στον τελικό του Madrid Open 2019 (χώμα).

Θα συναντηθούν για 2η φορά μέσα σε 8 μήνες στο Roland Garros αφού είχαν παίξει στον ημιτελικό του 2020 με νικητή τον Τζόκοβιτς με 3-2 σετ.

Αυτός θα είναι ο 29ος τελικός (18 τίτλους) του Νόβακ σε Grand Slam και ο πρώτος για τον Στέφανο.

Από το 1973 έχουν να βρεθούν Βαλκάνιοι στον τελικό. Τότε ο Ναστάζε (Ρουμανία) είχε κερδίσει με 3-0 σετ τον Πίλιτς (Γιουγκοσλαβία).

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι στο Νο4 και τώρα που αποκλείστηκε ο Ράφα Ναδάλ εάν κατακτήσει το Roland Garros θα είναι το Νο3 κόσμου και θα ρίξει στην 4η θέση τον Ισπανό.

Φανταστικό ξεκίνημα, δύσκολο τελείωμα!

Στο ξεκίνημα του 1ου σετ ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει 2 μπρέικ πόιντ αλλά ο Ράφα Ναδάλ τα σβήνει και μετά από 9.30' θα φτάσει στο 1-0 ο Ισπανός. Με μπρέικ θα πάει στο 2-0 ο Ράφα Ναδάλ και με 2ο μπρέικ θα φτάσει στο 4-0!

Χωρίς ανάσα θα πάει στο 5-0 και ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα πάρει το 1ο του γκέιμ (5-1). Ο Ναδάλ θα σβήσει 2 μπρέικ πόιντ αλλά με το 3ο ο Τζόκοβιτς θα φτάσει σε μπρέικ για το 5-2.

Ο Σέρβος θα σβήσει σετ πόιντ στο 9ο γκέιμ και από το 5-0 πάει στο 5-3. Τελικά ο Ράφα Ναδάλ με το 7ο σετ πόιντ του θα κλείσει το σετ στο 6-3 σε 59'.

Η απάντηση του Τζόκοβιτς!

Αρχίζει με love service game ο Τζόκοβιτς στο 2ο σετ (1-0) και θα φτάσει με μπρέικ στο 2-0. Ο Ναδάλ θα "απαντήσει" με μπρέικ για το 2-1 και θα ισοφαρίσει σε 2-2. Ο Σέρβος θα φτάσει σε τριπλό μπρέικ πόιντ στο 6ο και με την 3η προσπάθεια θα κάνει μπρέικ (4-2).

Ο Ράφα Ναδάλ έχει 3 μπρέικ πόιντ στο 7ο αλλά ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα τα σβήσει και θα φτάσει στο 5-2! Ο Ισπανός κρατάει το σερβίς του (5-3) και θα έχει μπρέικ πόιντ στο 9ο.

Ο Τζόκοβιτς θα το σβήσει και αυτό και το επόμενο και θα ισοφαρίσει (6-3).

Νικητής σε μαραθώνιο σετ (93') ο Νόλε!

Στο 3ο σετ, ο Τζόκοβιτς έχει 2 μπρέικ πόιντ στο 3ο γκέιμ αλλά ο Ναδάλ θα τα σβήσει και θα προηγηθεί με 2-1. Με love service game θα ισοφαρίσει σε 2-2 και θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ στο 5ο.

Θα τα σβήσει ο Ναδάλ αλλά θα φτάσει σε μπρέικ (3-2) με το 3ο μπρέικ πόιντ στο γκέιμ. Διπλό μπρέικ πόιντ στη συνέχεια για τον Ισπανό αλλά ο Σέρβος επιστρέφει από το 15-40 στο 40-40.

Νέο μπρέικ πόιντ για τον Ράφα και το 3-3 θα έρθει με μπρέικ! Με το 5ο μπρέικ του ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα προηγηθεί με 4-3 και θα σβήσει μπρέικ πόιντ για το 5-3. Ο Ναδάλ μειώνει σε 5-4 και με μπρέικ πάει στο 5-5!

Από το 3-5 στο 6-5 ο Ναδάλ!

Ο Ναδάλ θα σβήσει 2 μπρέικ πόιντ του Τζόκοβιτς και θα κλείσει το γκέιμ για το 6-5! Μετράει ένα σερί 3-0 ο Ισπανός. Ο Σέρβος θα σβήσει σετ πόιντ και θα οδηγήσει το σετ σε μπρέικ πόιντ.

Με άσο θα φτάσει σε διπλό σετ πόιντ (6-4) και θα τελειώσει το σετ με 7-6 (4).

Το σετ είχε διάρκεια σε 93'. Ο Ναδάλ είχε 23-10 αβίαστα, επέστρεψε από το 5-3 αλλά δεν άντεξε στο τάι μπρέικ. Οι winners ήταν 20-17 για τον Ναδάλ και τα μπρέικ πόιντ ήταν 2/6 (Ναδάλ) και 2/8.

Θριαμβευτής ο Σέρβος

Στο 4ο σετ ο Ράφα Ναδάλ ανοίγει με μπρέικ (1-0) και θα κρατήσει το σερβίς του για το 2-0. Με μπρέικ θα ισοφαρίσει σε 2-2 ο Νόβακ Τζόκοβιτς και με νέο μπρέικ θα πάει στο 4-2.

Τελικά με νέο μπρέικ θα κλείσει το παιχνίδι στο 6-2.

Με την γλώσσα των αριθμών

Στη ματσάρα Ναδάλ-Τζόκοβιτς οι πόντοι ήταν 142-124 για τον νικητή.

Ο Σέρβος είχε 8/22 μπρέικ πόιντ και ο Ισπανός 6/16. Οι winners ήταν 50-48 (Τζόκοβιτς) και τα αβίαστα λάθη ήταν 55-37 (Ναδάλ).

Ο Ναδάλ είχε 8-3 διπλά σφάλματα και οι άσοι ήταν 6-6. Ο Τζόκοβιτς είχε 65% πόντους στο 1ο σερβίς και ο Ναδάλ 73% στο φιλέ.

Αυτή είναι η 30η νίκη του Τζόκοβιτς σε 58 παιχνίδια κόντρα στον Ναδάλ.

Impossible Achieved @DjokerNole becomes the first player in history to defeat Nadal in a Paris semi-final, besting the Spaniard 3-6, 6-3, 7-6(4), 6-2 to reach the title match.#RolandGarros pic.twitter.com/Cfy4178lSW — Roland-Garros (@rolandgarros) June 11, 2021

After trailing 0-2, Djokovic rebounds to win the next four.



The 🇷🇸 is just games away from the title match.#RolandGarros pic.twitter.com/1WRtK6DfKz — Roland-Garros (@rolandgarros) June 11, 2021





"En accord avec les autorités publiques, le match va pouvoir aller à son terme avec les spectateurs, c'est une tolérance accordée compte tenu du caractère tout à fait exceptionnel des circonstances". #RolandGarros pic.twitter.com/PMJUrWmNrN — Roland-Garros (@rolandgarros) June 11, 2021

Nothing is Impossible 🇷🇸



Djokovic puts grit on full display, saving set point and capturing the third 7-6(4) for the two sets to one lead. Nadal is trailing by that margin for just the third time in his career in Paris.#RolandGarros pic.twitter.com/V6UWAIjIIf — Roland-Garros (@rolandgarros) June 11, 2021

A battle for the ages



Djokovic levels with Nadal, winning the second set 6-3 and ripping 22 winners in the match.#RolandGarros pic.twitter.com/vqclDamBrO — Roland-Garros (@rolandgarros) June 11, 2021