Μετάλλια για Καλογήρου και Αηδονίδη στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Δύο σημαντικές διακρίσεις για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, με τους Καλογήρου και Αηδονίδη να παίρνουν μετάλλια.

Με τον ιδανικότερο τρόπο ξεκίνησε το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ταεκβοντό Εφήβων Νεανίδων που διεξάγεται στην Ελβετία! Η Ελλάδα κατέκτησε δύο μετάλλια την πρώτη ημέρα, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι το ταλέντο η θέληση είναι αναπόσπαστο κομμάτι των Ελλήνων πρωταθλητών!

Η Παρασκευή Καλογήρου στα -42κ. κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, μετά από μία εξαιρετική πορεία, ενώ ο Χαράλαμπος Αηδονίδης (-48κ.) κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο!

Οι Ελληνες πρωταθλητές πραγματοποίησαν αξιόλογη πορεία και στην κορυφαία διοργάνωση της γηραιάς Ηπείρου, κατάφεραν να ανέβουν στο βάθρο των νικητών.

Σήμερα το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα συνεχίζεται και από ελληνικής πλευράς θα αγωνιστούν οι: Ευθύμης Ηλιάδης (-63κ.), Γιώργος Ηλιόπουλος (-59κ.), Αρης Ψαρρός (-55κ.), Αννα Τζίρτη (-55κ.), Μαγδαληνή Κλακαλα (-52κ.) και Λαμπρινή Ασημάκη (-49κ.).



