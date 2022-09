Οι Βασίλης Θολιώτης και Γιάννης Παπαδόπουλος πέτυχαν το «1-2» στα -87κ. στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ταεκβοντό U21 στα Τίρανα.

Η κορυφή της κατηγορίας των -87 κιλών, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ταεκβοντό U21 που φιλοξενείται για 3η ημέρα στα Τίρανα είχε χρώμα Ελλάδας! Οι Βασίλης Θολιώτης και Γιάννης Παπαδόπουλος, έγραψαν ιστορία για το ελληνικό Ολυμπιακό ταεκβοντό, κατακτώντας για πρώτη φορά τις δύο πρώτες θέσεις σε μια κατηγορία σωματικού βάρους, σε πρωτάθλημα Ευρώπης.



Νικητής του ελληνικού «εμφυλίου» (σ.σ του δεύτερου ανάμεσα στους δύο αθλητές μέσα στο 2022 μετά το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Νέων ανδρών τον περασμένο Ιούνιο), ο Θολιώτης και μάλιστα με ανατροπή. Αν βρέθηκε να χάνει με 1-0 στον πρώτο γύρο-σετ (7-3), κατάφερε να γυρίσει τον αγώνα και να πάρει τη νίκη στα δύο επόμενα με σκορ 10-6 και 12-0 αντίστοιχα.

Με τα μετάλλια των Θολιώτη και Παπαδόπουλου, το ελληνικό ολυμπιακό ταεκβοντό έφτασε τα πέντε συνολικά στη διοργάνωση, μετά και τα τρία χάλκινα που κατέκτησαν τις δύο πρώτες ημέρες οι Πανταζής, Πολυχρόνη και Κίτσιου.

Παράλληλα, ο Θολιώτης κατέκτησε το χρυσό πρώτο μετάλλιο για την Ελλάδα σε επίπεδο ανδρών, αφού μέχρι τώρα, τα τρία προηγούμενα τα είχαν πάρει γυναίκες (Ασπρογέρακα 2014, Κόντου 2016, Δεσύλλα 2017).

Οι Θολιώτης και Παπαδόπουλος ακολούθησαν παράλληλες διαδρομές μέχρι τον τελικό. Ο Θολιώτης νίκησε 2-0 τον Πολωνό Λεπορόφσκι, 2-0 τον Ρουμάνο Σνάκοφ και 2-0 τον Ουκρανό Λιπάτοφ, πριν κάνει «καρέ» νικών απέναντι στον Παπαδόπουλο. Ο τελευταίος, στον γύρο των 16 νίκησε τον Βρετανό Ότμαν με 2-0, στα προημιτελικά τον Γάλλο Ταπουτού με 2-0, ενώ με το ίδιο σκορ έκαμψε και την αντίσταση του Ισπανού Γιοπίς στον ημιτελικό.

Τα σημερινά αποτελέσματα των Ελλήνων

-87kg

Τελικός: Ιωάννης Παπαδόπουλος vs Βασίλειος Θολιώτης 1-2

Ημιτελικά: Βασίλειος Θολιώτης vs Λιπάτοφ (Ουκρανία) 2-0, Ιωάννης Παπαδόπουλος vs Γιοπίς (Ισπανία) 2-0

Προημιτελικά: Βασίλειος Θολιώτης vs Ταπούτου (Γαλλία) 2-0, Ιωάννης Παπαδόπουλος vs Σνάκοφ (Ρουμανία) 2-0

Γύρος 16: Ιωάννης Παπαδόπουλος vs Ότμαν (Μ.Βρετανία) 2-0, Βασίλειος Θολιώτης vs Λεπορόφσκι (Πολωνία) 2-0

-67kg

Γύρος 16: Θεοπούλα Σαρβανάκη vs Πέρισιτς (Σερβία) 0-2

Γύρος 32: Θεοπούλα Σαρβανάκη vs Χαντάντ (Γαλλία) 2-0 , Άρτεμις Μανωλαράκη vs Όρετς (Κροατία) 0-2

-49kg

Γύρος 32 : Χαρίκλεια Σαργαντάνη vs Κισκάλτ (Γερμανία) 1-2, Αναστασία Κοκόση vs Ακγκιούλ (Τουρκία) 0-2, Ελένη Παπάζογλου vs Τούκιτς (Κροατία) 0-2

-63kg

Γύρος 16: Μάριος Τσιαούσης vs Γκεντζέλ (Ισραήλ) 0-2, Ραφαέλ Παππά vs Μιρζόιεφ (Ουκρανία) 0-2

Γύρος 32: Ραφαέλ Παππά vs Βέστερλουντ (Σουηδία) 2-0 , Μάριος Τσιαούσης vs Τέρνερ (Μ. Βρετανία) 2-0 , Λάμπρος Παππάς vs Μαικόφ (Ουκρανία) 1-2

Το πρόγραμμα της Παρασκευής (30/9):

Άνδρες -68, +87κ. / Γυναίκες -46, -62κ.

10:00 Προκριματικά/Προημιτελικά

16:00 Ημιτελικά/Τελικοί/Απονομές