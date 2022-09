Ο Γιώργος Πανταζής κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα -80κ. στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ταεκβοντό U21 στα Τίρανα.

Ο Γιώργος Πανταζής ήταν ο πρωταγωνιστής του 25ου μεταλλίου για το ελληνικό Ολυμπιακό ταεκβοντό, σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα για αθλητές και αθλήτριες ηλικίας κάτω των 21 ετών.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, τέσσερα χρόνια μετά την παρθενική του παρουσία σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των -80 κιλών στη διοργάνωση που άρχισε στα Τίρανα.

Μια πρεμιέρα που εκτός από το μετάλλιο, είχε και τρεις πέμπτες θέσεις για την Ελλάδα με τους Σωτήρη Μιχόπουλο (-80κ.), Ιωάννη Μυλωνά (-58κ.) και Παρασκευή Ντεμογιάννη (-73κ.).

Μετά την άνετη νίκη στον γύρο των 16 επί του Δανού Κάαστρουπ με 2-0, ο Πανταζής χρειάστηκε και τρίτο σετ στα προημιτελικά, προκειμένου να εξασφαλίσει το μετάλλιο της κατηγορίας του. Απέναντι στον Τούρκο Καζάν, πήρε το πρώτο σετ με 14-2, έχασε το δεύτερο με 13-5, όμως το «τρίποντο» που πήρε με την έναρξη του τρίτου, ήταν αρκετό για να του χαρίσει τη νίκη έστω κι αν το σετ έληξε ισόπαλο 4-4.

Στον αγώνα για την είσοδό του στον τελικό, ο Πανταζής, ηττήθηκε 2-0 από τον Χουρνόφ (2-7, 5-10) καταλαμβάνοντας έτσι την 3η θέση, με την οποία η Ελλάδα άνοιξε... λογαριασμό στον πίνακα των μεταλλίων στη διοργάνωση.

Δύο νίκες σε τρεις αγώνες στα -58 κιλά σημείωσε ο Μυλωνάς, φτάνοντας μια ανάσα από τα μετάλλια της κατηγορίας του, όπως συνέβη και με τους Μιχόπουλο και Ντεμογιάννη που είχαν από μία νίκη σε δύο αγώνες.

Τα αποτελέσματα των Ελλήνων

-80kg

Ημιτελικά : Γιώργος Πανταζής vs Χουρνόφ (Ουκρανία) 0-2

Προημιτελικά: Σωτήρης Μιχόπουλος vs Χρνιτς (Δανία) 0-2, Γεώργιος Πανταζής vs Καζάν (Τουρκία) 2-1

Γύρος 16: Σωτήρης Μιχόπουλος vs Σταμένοφ (Βόρεια Μακεδονία) 2-0, Γεώργιος Πανταζής vs Κάαστρουπ (Δανία) 2-0, Άνθιμος Μαγείρου vs Αϊντούκοβιτς (Σερβία) 0-2, Θεόδωρος Ιωαννίδης vs Αχιλλέως (Κύπρος) 1-2

-58kg

Προημιτελικά: Ιωάννης Μυλωνάς vs Κουσκού (Τουρκία) 1-2

Γύρος 16: Ιωάννης Μυλωνάς vs Μικούλιν (Ουκρανία) 2-1

Γύρος 32: Ιωάννης Μυλωνάς vs Μαζούζ (Γαλλία) 2-0, Άγγελος Μυλωνάς vs Αρίγιο (Ισπανία) 0-2



-73kg

Προημιτελικά: Παρασκευή Ντεμογιάννη vs Ρουίζ (Ισπανία) 0-2

Γύρος 16: Παρασκευή Ντεμογιάννη vs Κοζέλ (Πολωνία) 2-1, Πολυξένη Γεωργιάδη vs Οζτούρκ (Τουρκία) 0-2

-53kg

Γύρος 64: Σταματία Πελτέκη vs Φερνάντες (Ισπανία) 0-2, Πολυμνία Τσολιά vs Ντίνκοβιτς (Κροατία) 0-2

Το πρόγραμμα της Τετάρτης (28/9)

Άνδρες -54, -74κ. / Γυναίκες -57, +73κ.

10:00 Προκριματικά/Προημιτελικά

16:00 Ημιτελικά/Τελικοί/Απονομές