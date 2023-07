Οι Ευαγγελία Πλατανιώτη και Σοφία Μαλκογεώργου κατέλαβαν τη 10η θέση στο ελεύθερο πρόγραμμα του ντουέτο, πρωταθλήτριες κόσμου στο αγώνισμα για την Αυστρία οι Άννα-Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή.

Οι Ευαγγελία Πλατανιώτη και Σοφία Μαλκογεώργου ολοκλήρωσαν την κοινή τους συμμετοχή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φουκουόκα με τη 10 θέση στο ελεύθερο πρόγραμμα του ντουέτο.

Το ελληνικό δίδυμο βαθμολογήθηκε με 189,4291 (27.0500 βαθμός δυσκολίας, 88.8000 καλλιτεχνική εντύπωση, 100.6291 εκτέλεση).

Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου και στην κορυφή τού κόσμου στο αγώνισμα ανέβηκαν οι Άννα-Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή, γράφοντας ιστορία για την Αυστρία.

Οι 26χρονες δίδυμες από τον Βόλο, οι οποίες από το 2014 έχουν την αυστριακή υπηκοότητα, κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο με 255,4583, αφήνοντας πίσω τους με ελάχιστη διαφορά τις επίσης δίδυμες Κινέζες, Λιγιούι και Κιανούι Γουάνγκ (255,2480).

Οι Άννα-Μαρία και Ειρήνη στο περσινό παγκόσμιο πρωτάθλημα της Βουδαπέστης ήταν στην 3η θέση τόσο στο τεχνικό, όσο και στο ελεύθερο πρόγραμμα στο ντουέτο.

Amazing twin synergy between Anna-Maria ALEXANDRI & Eirini-Marina ALEXANDRI who secure a gold medal and the World title in the Women's Duet Free // Score 255.4583 #Fukuoka23 #AQUAFukuoka23 pic.twitter.com/vPfmW8tqHc