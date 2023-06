Η Ευαγγελία Πλατανιώτη υποψήφια αθλήτρια της χρονιάς στον κόσμο για το 2022

Η Ευαγγελία Πλατανιώτη είναι ανάμεσα στις τέσσερις επιλογές της παγκόσμιας ομοσπονδίας (World Aquatics) για την κορυφαία αθλήτρια στον κόσμο για το 2022 στην καλλιτεχνική κολύμβηση.

Μετά τον Κωνσταντίνο Κάκαρη στην υδατοσφαίριση, ελληνική παρουσία υπάρχει και στις υποψήφιες για τον τίτλο της κορυφαίας αθλήτριας στον κόσμο για το 2022 στην καλλιτεχνική κολύμβηση.

Η Ευαγγελία Πλατανιώτη είναι ανάμεσα στις τέσσερις επιλογές της παγκόσμιας ομοσπονδίας (World Aquatics), μαζί με τις Γιουκίκο Ινούι (Ιαπωνία), Μάρτα Φιέντινα (Ουκρανία) και Λίντα Τσερούτι (Ιταλία).

Και στην καλλιτεχνική κολύμβηση ο νικητής-τρια θα ανακοινωθού στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φουκουόκα (14-30 Ιουλίου). Οι φίλαθλοι θα μπορούν να ψηφίζουν μέσα από τη σελίδα της World Aquatics στο Instagram και η ψηφοφορία θα είναι διαθέσιμη μόνο για 24 ώρες ανά άθλημα την επόμενη εβδομάδα.

The best Male and Female Aquatics Athletes of 2022 will be crowned at the World Aquatics Championships in Fukuoka!



And there's still time to decide who they will be!



Each vote will count You just need to go to our Instagram stories @world_aquatics and select your favourite… pic.twitter.com/xr3Ou2UFAF