Με την εμφάνιση του κόντρα στην Ιντιάνα, έφτασε 16 triple double για τη φετινή σεζόν, ενώ πλέον μετρά 4 φορές που έχει 20+ πόντους και 20+ ασίστ, ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση της λίστας. Φυσικά ο Mr. Triple Double δεν σταμάτησε εκεί τα επιτεύγματα του. Επιπλέον κατάφερε να φτάσει τις 47 περιπτώσεις όπου έχει triple double από τα πρώτα 3 δωδεκάλεπτα ενός ματς.

Αυτή είναι και η καλύτερη επίδοση για οποιονδήποτε παίκτη τις τελευταίες 25 σεζόν στη λίγκα, με τους Νίκολα Γιόκιτς και Τζέιμς Χάρντεν να είναι κοντά του με 13. Tέλος έγινε πρώτος σε triple double στην ιστορία των Ουίζαρντς, έχοντας μόλις 38 ματς με τη φανέλα τους.

Tonight is the 46th time Russell Westbrook has a triple-double through 3 quarters.

Over the last 25 seasons, James Harden has the next most with... 13. pic.twitter.com/CIcDTaOz4N

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 28, 2021