Ο Russ ήταν σε τρελά κέφια κόντρα στους Πέισερς και το κοντέρ έγραψε 35 πόντους, 14 ριμπάουντ και 21 ασίστ, οδηγώντας έτσι την Ουάσινγκτον σε μια μεγάλη νίκη με 132-124.

Tonight was also the 47th time in his career that Russell Westbrook logged a triple-double within the first 3 quarters of a game. That's the most by any player in the last 25 seasons (next-closest players are Nikola Jokic & James Harden with 13). https://t.co/bDX4J7kuUn

