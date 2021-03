Τα ρεκόρ δεν σταματούν για τον Ράσελ Ουέστμπρουκ που έχει κάνει τα triple double, παιχνιδάκι.

Ο Russ ήταν καθοριστικός στη νίκη των Ουίζαρντς επί των Τζαζ και κατάφερε να γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της ομάδας με 35+ πόντους, 15+ ριμπάουντ και 10+ ασίστ σε ένα ματς.

Παίκτης για όλες τις δουλειές ο Ουέστμπρουκ που παλεύει μαζί με τον Μπιλ να αντιστρέψει την κατάσταση στην Ουάσινγκτον και να βάλει τους μάγους στα playoffs.

Russell Westbrook is the first player in @WashWizards franchise history to record at least 35 points, 15 rebounds and 10 assists in a game. pic.twitter.com/LUFH8NxtnI

