Ήταν ο άνθρωπος που οδήγησε 15 ώρες από τη Βοστώνη μέχρι την Ατλάντα για να γίνει ένα με τους διαδηλωτές.

Οι Μπακς πήραν την ιστορική απόφαση να μην κατέβουν να παίξουν κόντρα στους Μάτζικ και με αυτό τον τρόπο έστειλαν μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση κατά του ρατσισμού, του μίσους και των φυλετικών διακρίσεων.

Στη συνάντηση που έγινε τότε αρκετοί παίκτες ήθελαν να ακούσουν την εξήγηση των Μπακς για το γεγονός πως δεν ενημέρωσαν πριν πάρουν την απόφαση. Εκεί μίλησε ο Τζέιλεν Μπράουν των Σέλτικς και τόνισε πως τα... ελάφια δεν έχουν να εξηγήσουν τίποτα και σε κανέναν. Επίσης ανέφερε πως στηρίζει απόλυτα αυτό που έκαναν.

"People post my jersey all the time - No. 7. And every time I look at my jersey now, what I see is a Black man being shot 7 times. All America sees is his background report. It’s easier to see that than it is to see the truth."

Jaylen Brown's powerful statement on Jacob Blake pic.twitter.com/0R6ATynBPn

