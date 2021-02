Kαρμέλο: Σαν το παλιό καλό κρασί! (pics & vids)

Η διαδρομή του στο ΝΒΑ είχε τα πάνω του και τα κάτω του.

Πολλοί τον λατρεύουν, άλλοι τον αντιπαθούν. Το σίγουρο όμως είναι πως ο Καρμέλο Άντονι είναι μεγάλη κλάση παίκτη, σπάνια πάστα σκόρερ και ακόμα και τώρα που έχει πατήσει τα 36 του, μας προσφέρει ακόμα αφορμές να τον αποθεώσουμε.

Το gazzetta.gr τον είδε να κάνει τα... δικά του κόντρα στους Σίξερς και γράφει για ένα παιδί που είναι σαν το παλιό καλό κρασί.

24 PTS 9-15 FG 4 3PM And the W pic.twitter.com/a2iJFRgWbY

Vintage Melo carried the Blazers in the 4Q

Watch him on @NBAonTNT pic.twitter.com/bvXREIVK2E

MELO IS COOKING IN THE 4Q.

Η Φιλαδέλφεια νόμιζε πως θα υποτάξει τους Μπλέιζερς, ωστόσο λογάριαζε χωρίς τον ξενοδόχο Καρμέλο.

Ο έμπειρος φόργουορντ... κόλλησε 3 σερί τρίποντα, τους έκοψε τα πόδια και πήγε εκ του ασφαλούς την ομάδα του μέχρι τη νίκη.

Μάλιστα μετά την αναμέτρηση, δήλωσε στη συνέντευξη πως έχει στο σπίτι του ένα ποτήρι κρασί να τον περιμένει.

Η Φιλαδέλφεια είναι μέχρι στιγμής η κορυφαία ομάδα στην Ανατολή, όμως ο Καρμέλο δεν ήθελε να τους αφήσει να χαρούν πάλι. Σταμάτησε στους 24 πόντους, 9-15 σουτ και 4 τρίποντα, δείχνοντας στο Πόρτλαντ τον δρόμο της νίκης. Μάλιστα είχε 17 στην τελευταία περίοδο.

Οι Μπλέιζερς είναι αναγκασμένοι να παίζουν χωρίς τον ΜακΚόλουμ (είναι off εδώ και έναν μήνα) και τον Γιουσούφ Νούρκιτς.

Ο ηγέτης Λίλαρντ σίγουρα έχει ανάγκη βοήθεια από τους υπόλοιπους συμπαίκτες και ο Καρμέλο δείχνει ακόμα μια φορά πως είναι εκεί όταν τον χρειαστείς.

Καντέρ και Τρεντ στέκονται στο ύψος τους στο σκοράρισμα, όμως ο Μέλο αποτελεί τον άξιο συμπαραστάτη του Dame στα τελευταία ματς.

Ο Μέλο έχει σκοράρει 20+ πόντους στα 4 από τα 5 τελευταία ματς, όπου οι Μπλέιζερς έχουν 4-1 και ανεβαίνουν στην κατάταξη της Δύσης. Φέτος μετρά 12.5 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 45% τρίποντα σε 23.8 λεπτά μέσο όρο.

Carmelo Anthony passed Oscar Robertson to move to No. 12 on the all-time scoring list at 26,722 points

Next on the list: Hakeem (26,946) pic.twitter.com/ch8hXW1izX

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) February 10, 2021