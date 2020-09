Νίκολα Γιόκιτς: Ο... χοντρούλης είναι ο καλύτερος σέντερ του ΝΒΑ! (pics & vid)

Δίχως καμία αμφιβολία οι Νάγκετς είναι η πιο μαχητική ομάδα των playoffs. Ξεκίνησαν μουδιασμένα, δείχνουν δείγματα μη σταθερότητας, αλλά παράλληλα έχουν τρομερή επιμονή, πίστη και τελικά καταφέρνουν να παίρνουν πολύτιμες νίκες.

Τι και αν βρέθηκαν με 3-1 πίσω στην σειρά με τους Κλίπερς; Για ακόμα μια φορά πήγαν την σειρά στα 7 ματς και θα διεκδικήσουν την είσοδο τους στους Τελικούς.

Είναι η 4 συνεχόμενη φορά σε σειρά που φτάνουν μέχρι το Game 7 για να διεκδικήσουν την πρόκριση τους, ενώ καταφέρνουν και έχουν τα ψυχικά αποθέματα να επιστρέφουν από μεγάλες διαφορές, όπως στο τελευταίο παιχνίδι που είχαν επιμέρους σκορ 30-8 και ανέτρεψαν διαφορά 19 πόντων.

Παράλληλα, από το 1997 είναι η πρώτη ομάδα που έχει επιστρέψει από διαφορά 15 πόντων τρεις φορές, όταν είναι μπροστά στον αποκλεισμό. Ένας βασικός λόγος που οι Νάγκετς καταφέρνουν να επιβιώνουν και να λάμπουν έχει ονοματεπώνυμο και αυτό είναι Νίκολα Γιόκιτς.

Ο πιτσιρικάς χοντρούλης, που μεγάλωσε, έγινε ο καλύτερος σέντερ του ΝΒΑ και οδηγεί την ομάδα του σε μια μοναδική επιτυχία και θέλει ένα ακόμα παιχνίδι, για να βρεθεί μαζί με τους συμπαίκτες στους Τελικούς της Δύσης, όπου περιμένουν οι Λέικερς. Ο Σέρβος ψηλός είναι απίστευτος. Κάνει τα πάντα μέσα στο παρκέ.

Η δημοσιογράφος θέλησε να μάθει μετά το τέλος του παιχνιδιού τι είναι αυτό που κάνει τον ίδιο και την ομάδα του να αντιδρούν, αλλά η απάντηση ήταν απλή και αφοπλιστική. «Δεν ξέρω», σχολίασε ο Γιόκιτς και γέλασε. «Δεν ξέρω πως το κάναμε, είναι μια απίστευτη ομάδα. Έχουν ταλέντο, είναι καλά προπονημένοι. Είναι τρομαχτικοί». Ο Σέρβος είναι η απάντηση, σε όσους έχουν ερώτηση για το ποιος μπορεί να πετύχει στο ΝΒΑ και τι χρειάζεται για να το κάνεις.

Από πιτσιρικάς έχει διαγράψει μια σπουδαία πορεία, ξεκινώντας δίχως τα κατάλληλα εφόδια και με έλλειψη πίστης, αλλά δείχνοντας παράλληλα ότι την μοίρα του ο καθένας τον ορίζει μόνος τους. Μεγάλωσε, δούλεψε και παίρνει όλα όσα αξίζει. Στην καραντίνα έγινε θέμα συζήτησης εξαιτίας των κιλών που έχασε, ενώ και μερικές μέτριες εμφανίσεις τον έφεραν στο προσκήνιο. Ξεκίνησε κάπως μουδιασμένα, όμως στα κρίσιμα είναι εκεί και δείχνει χαρακτήρα. Ο Γιόκιτς είναι δίχως αμφιβολία ο καλύτερος σέντερ του ΝΒΑ και αυτό δεν είναι κάτι που λέμε εμείς, αλλά είναι κάτι που έχει κερδίσει εκείνος με κάθε τρομερή εμφάνιση που κάνει μέσα στο παρκέ.

Δεν φτάνει μια συζήτηση για τα κιλά σου, ούτε μια καλή κανονική περίοδος για να κερδίσεις τέτοιον τίτλο, αλλά θέλει πολλά παραπάνω και ο ψηλός των σέντερ τα κάνει όλα. Είναι ο αναμορφωτής των Νάγκετς και εκείνος που άλλαξε το στάτους της ομάδας. Έχει βρει άξιο συμπαραστάτη τον Μάρεϊ που κάνει τα playoffs της ζωής του και οι δυο τους οδηγούν την ομάδα τους σε μια νέα κατεύθυνση, που έχει τελικό προορισμό την κορυφή.

Ο Τζόκερ είναι εκπληκτικός, με την άμυνα των Κλίπερς να μην μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό. Στο Game 7 είχε 34 πόντους, 14 ριμπάουντ, 7 ασίστ, σούταρε με 59%, ενώ είχε 4/6 τρίποντα! Βάζει καλάθια με ΟΛΟΥΣ τους τρόπους και είναι πασιφανές ότι η ομάδα του Λος Άντζελες δεν έχει απάντηση σε αυτά που κάνει.

«Έβαζε step backs με ένα πόδι, fading away με ένα πόδι έχοντας ένα χέρι μέσα στο πρόσωπο του πολλές φορές, οπότε θα έλεγα ότι είναι ο καλύτερος παίκτης του κόσμου σήμερα», σχολίασε ο Μάρεϊ για τον συμπαίκτη του. «Ήταν ομαδική προσπάθεια, αλλά ο Τζόκερ σίγουρα μας κουβάλησε σε όλο το παιχνίδι».

Οι Νάγκετς παίζουν 4η συνεχόμενη φορά 7ο παιχνίδι και στα playoffs είναι τώρα στο 5-0 όταν είναι μπροστά στο φάσμα του αποκλεισμού, ενώ πλέον ο Νίκολα Γιόκιτς είναι ο μοναδικός παίκτης της ιστορίας με 25 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Παράλληλα, τα κατορθώματα δεν σταματούν εδώ αφού πλέον έφτασε τους 600 πόντους, 300 ριμπάουντ και 150 ασίστ στα λιγότερα παιχνίδια playoffs (27) από κάθε άλλο παίκτη στην ιστορία του ΝΒΑ.

Στα 5 παιχνίδια που οι Νάγκετς είναι... μπροστά στον αποκλεισμό ο Σέρβος έχει κατά μέσο όρο 27.8 πόντους, 10.4 ριμπάουντ, 5.8 ασίστ, με 55% στα σουτ, 55% στο τρίποντο και 83% στις βολές. Τα λόγια είναι περιττά για αυτόν τον παίκτη. Στα κρίσιμα, εκεί που τον χρειάζεται η ομάδα του, κόντρα σε κάθε κριτική βγαίνει μπροστά και παίζει το καλύτερο του μπάσκετ. Είναι ευλογία για τους Νάγκετς που έχουν καταφέρει να έχουν αυτόν τον παίκτη. Η αποθέωση που ακούει ο ψηλός της ομάδας είναι λογική και την αξίζει όλη. Δεν έχει ακούσει λίγα για την εμφάνιση του και πάντα είναι έτοιμος να απαντήσει μέσα στο παρκέ.

Ο Νίκολα Γιόκιτς είναι σε εξαιρετική κατάσταση και η Ευρώπη έχει την ευκαιρία να καμαρώνει για ακόμα ένα δικό της παιδί, που «λάμπει» στο μαγικό κόσμο.

Nikola Jokic in 5 elimination games during the 2020 playoffs

Nikola Jokic since going down 3-1

vs the Jazz

▫️31 PTS - 6 REB - 4 AST

▫️22 PTS - 4 REB - 9 AST

▫️30 PTS - 14 REB - 4 AST

▫️26 PTS - 18 REB - 4 AST

▫️32 PTS - 12 REB - 8 AST

▫️26 PTS - 11 REB - 6 AST

▫️22 PTS - 14 REB - 5 AST

▫️34 PTS - 14 REB - 7 AST

Best Center in the NBA

