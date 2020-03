Ο Ντάνκαν Ρόμπινσον γράφει την δική του ιστορία και δίνει νέο νόημα στον ρόλο του (pics & vids)

Μερικές φορές στην ζωή και τον αθλητισμό υπάρχει ένα μονοπάτι που το έχουν περπατήσει πολλοί και έχει τις ίδιες στάσεις και τα ίδια δεδομένα και μερικές φορές κάποιοι είναι ξεχωριστοί και επιλέγουν τον δικό τους δρόμο. Μπορεί να είναι πιο εύκολος ή μπορεί να είναι πιο δύσκολος, έχει σίγουρα διαφορετικές στάσεις, αλλά φτάνοντας στον τελικό προορισμό και κοιτώντας πίσω μπορεί κάποιος να νιώθει διπλά χαρούμενος και διπλά δικαιωμένος.

Τέτοιος είναι ο δρόμος του Ντάνκαν Ρόμπινσον. Ο παίκτης των Χιτ δεν πήρε την συγκεκριμένη διαδρομή, πήρε διαφορετική, δικιά του και βάζοντας μπροστά το ταλέντο του μπορεί πλέον να είναι χαρούμενος γιατί βλέπει ότι φτάνει στον προορισμό του έχοντας ως όπλο το επιθετικό ταλέντο του.

Ο παίκτης των Χιτ κάνει μια από τις σπουδαιότερες σεζόν στην ιστορία του ΝΒΑ σε ότι έχει να κάνει με το σουτ τριών πόντων, στην δικιά του πρώτη γεμάτη σεζόν στην λίγκα και το κάνει εμφατικά, βάζοντας το όνομα του φαρδιά πλατιά στην ιστορία.

Ο 25χρονος έχει 45.3% στα σουτ τριών πόντων σε 64 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί φέτος και καταφέρνει όντας αποτελεσματικός και ερχόμενος από τα... αζήτητα του ντραφτ να κάνει πολλούς να απογοητευτούν και τον οργανισμό των Χιτ να απολαμβάνει τα κέρδη της επιλογής του.

Κόντρα στους Μάτζικ την περασμένη εβδομάδα είχε 9/12 σουτ και όλα από το τρίποντο, ενώ αυτή ήταν η τρίτη φορά που πετυχαίνει 9 ή παραπάνω τρίποντα σε έναν αγώνα, κάτι που είχε κάνει ο Κ​άρι, ο Χάρντεν, ο Τόμπσον και ο Χιλντ. Αυτό ήταν το 77ο παιχνίδι του Ρόμπινσον στο ΝΒΑ, πέτυχε 235 τρίποντα κάτι που κανείς άλλος δεν είχε καταφέρει. Η ιστορία συνεχίστηκε και στα επόμενα ματς αφού κόντρα στους Πέλικανς πέτυχε 8/14 και κόντρα στους Ουίζαρντς 7/11 και με αυτόν τον τρόπο έγραψε και πάλι ιστορία.

Duncan STAYS HOT with 7 3's @MiamiHEAT shooter Duncan Robinson (23 PTS) makes 7+ threes for the 3rd game in row! pic.twitter.com/2EMTr5DXnX — NBA (@NBA) March 9, 2020

Εκείνο που κάνει τον Ρόμπινσον να ξεχωρίζει δεν είναι απλά ότι είναι ένας εκπληκτικός σουτέρ, είναι ότι η διαδρομή του δεν είναι η συνηθισμένη. Ήρθε από το πουθενά την περσινή σεζόν και όταν λέμε πουθενά μιλάμε για την... G League, έπαιξε μόλις 15 παιχνίδια και από εκεί επιλέχθηκε φέτος να είναι στο ρόστερ των Χιτ και να κάνει αυτά που μπορεί. Ο Ρόμπινσον το 2018 έθεσε συμμετοχή στο ντραφτ, είχε την ελπίδα ότι κάποιος θα τον επιλέξει, αλλά αυτό δεν έγινε ποτέ. Ο δρόμος του είχε την περιπέτεια της G league και από εκεί προσπάθησε μέσω των summer league να δείξει τι μπορεί να κάνει.

Μετά από 5 παιχνίδια το καλοκαίρι, όπου είχε 12.4 πόντους και 2.4 ριμπάουντ με 58% στα τρίποντα δεν κέρδισε αμέσως την θέση του, αλλά οι συνθήκες τα έφεραν έτσι που βρήκε τελικά μια θέση στους σουτέρ γύρω από τον Μπάτλερ και από εκεί στα βιβλία της ιστορίας του ΝΒΑ. Οι πολύ καλές του εμφανίσεις έκαναν το συμβόλαιο του εγγυημένο στην διακοπή για το All Star Game και αυτό δεν άλλαξε καθόλου τα δεδομένα για εκείνον.

Έχει ήδη σπάσει το ρεκόρ των τρίποντων σε μια περίοδο, όταν πέτυχε 7 και 8 συνολικά σε ένα ημίχρονο, κάνοντας career high με 29 πόντους κόντρα στους Καβαλίερς, ενώ το έκανε ξανά στις 10 Δεκεμβρίου με 34 πόντους και 10 τρίποντα ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Οργανισμού που έχουν γίνει σε ένα παιχνίδι. Κόντρα στους Πέλικανς την περασμένη εβδομάδα έσπασε το ρεκόρ του Έλιγκτον για τα περισσότερα τρίποντα των Χιτ σε μία σεζόν, του Τζόουνς για παίκτη που ήταν undrafted και του Κάιλ Κόρβερ με τα περισσότερα στις δύο πρώτες σεζόν.

Duncan Robinson has 233 3PM this season Breaks Heat franchise record (227, Wayne Ellington)

Most by any player in either of their first two seasons (226, Kyle Korver)

Most by any undrafted player (225, Damon Jones) Still 19 games left. pic.twitter.com/FoUEJIn9Oq — Bleacher Report (@BleacherReport) March 7, 2020

Ο Ρόμπινσον είναι σπεσιαλίστας των σουτ τριών πόντων από εκείνους που έχει χρόνια να δει η λίγκα, ενώ εξαιρετικά σπάνια επιλέγει να σουτάρει για δύο πόντους, ενώ κατά 88.3% οι προσπάθειες του είναι για σουτ τριών πόντων όντας πρώτος στην ιστορία του ΝΒΑ. Αυτό σίγουρα δεν είναι τυχαίο, το ότι έχει πετύχει σε αυτήν την ομάδα, αφού οι Χιτ έχουν 4 από τους 7 καλύτερους παίκτες σε σουτ τριών πόντων την φετινή σεζόν.

Οι Χιτ με τον Ρόμπινσον έχουν ταιριάξει τέλεια. Ο Σποέλστρα τρέχει συστήματα μόνο για εκείνον, προσπαθεί να του ανοίξει χώρους με κάθε τρόπο και ο 25χρονος εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία στο έπακρο και σουτάρει εξαιρετικά σε κάθε κατάσταση γεγονός που τον καθιστά έναν από τους καλύτερους που έχει δει η λίγκα. Ο συνδυασμός που έχει γίνει φέτος στο Μαϊάμι είναι μοναδικός και η ικανότητα ενός killer στο παρκέ δίνει την ευκαιρία στους υπόλοιπους να «λάμψουν» με πρώτο και καλύτερο τον Τζίμι Μπάτλερ ή τον Αντεμπάγιο.

Nice set from the Heat to start the quarter. Starts with Dive action but Bam fakes the P&R into a pindown for Robinson. Empty corner and Bjelica fell for the fake and had to recover to Robinson. Opened up Bam for a big finish on the roll. pic.twitter.com/wEUvbqPWWu — Steve Jones Jr. (@stevejones20) February 8, 2020

Ο κόουτς των Χιτ έχει παραδεχτεί ότι κατάλαβε ότι έχει ικανότητες το καλοκαίρι, αλλά και εκείνος ίσως να μην είχε φανταστεί πόσο μέσα έχει πέσει και μάλιστα ο Ιγκουοντάλα είχε παραδεχτεί ότι το καλοκαίρι που τον είδε στο παρκέ νόμιζε ότι είναι ball boy. Ο Ρόμπινσον απέδειξε σε όλους ότι τον υποτίμησαν και παίρνοντας τόσα λίγα χρήμα (κοντά στο 1.4 εκατομμύριο δολάρια) έχει τρομερή επίδραση στο παιχνίδι της ομάδας του και την εξαιρετική πορεία που έχει φέτος.

Ο Ρόμπινσον μπορεί να μην ήταν ιδιαίτερα τυχερός στην αρχή της καριέρας του, αλλά αποδεικνύει περίτρανα ότι αν κάποιος έχει ταλέντο είναι αδύνατον να χαθεί. Έστω και αργότερα από το... συνηθισμένο θα καταφέρει να λάμψει και αυτό κάνει φέτος ο ξανθομάλλης killer.

Duncan Robinson from 3-point shooting in the last 3 games: 7-11

8-14

9-12 He joins Mike Miller as the only players in NBA history to record 3 straight games with 7+ threes and 55+ 3P%. — StatMuse (@statmuse) March 9, 2020

Duncan Robinson is the only player in NBA history to record multiple games with 9+ made threes without taking a single two-point shot. — StatMuse (@statmuse) March 5, 2020

Iggy thought Duncan Robinson was a ball boy pic.twitter.com/zHAcsjhYgH — Mike Korzemba (@mikekorz) February 29, 2020